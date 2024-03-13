https://sputnikarabic.ae/20240313/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-المحتملة-في-حال-استمرار-الصراع-1086957167.html

ضابط أمريكي يكشف عن خسائر أوكرانيا المحتملة في حال استمرار الصراع

ضابط أمريكي يكشف عن خسائر أوكرانيا المحتملة في حال استمرار الصراع

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على عدة مدن، من بينها خاركوف وأوديسا، إذا استمر الصراع. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T19:44+0000

2024-03-13T19:44+0000

2024-03-13T19:44+0000

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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لا أعرف ما إذا كان الأوان قد فات بالنسبة لأوديسا. هل سيخسرون خاركوف ودنيبروبيتروفسك؟ لا تزال أمام كييف فرصة ضئيلة لإنقاذ هذه المناطق، لكن يجب عليهم إيقاف كل شيء على الفور".وختم، بالقول: "لا يمكن لأوكرانيا أن تفوز، لقد انتهى الأمر بالنسبة لهم، وروسيا تفهم ذلك والأهم بكثير أن تعرف أوكرانيا ذلك وأن يعترف الغرب به".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240313/باحث-أوكراني-يكشف-سبب-قيام-روسيا-باستهداف-صواريخ-باتريوت-1086953881.html

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