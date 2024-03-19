https://sputnikarabic.ae/20240319/أكبر-ملاعب-كرة-القدم-في-العالم-1087164239.html

أكبر ملاعب كرة القدم في العالم

أكبر ملاعب كرة القدم في العالم

سبوتنيك عربي

تنتشر الملاعب الكبيرة للعبة كرة القدم في العالم، وهي ليست ساحات لمباريات كرة القدم المتميزة فحسب، ولكنها أيضًا علامة بارزة في البلد الذي توجد فيه. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T12:17+0000

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يتم إنفاق سنوات ومبالغ غير محدودة من التمويل على إنشاء أكبر الملاعب في العالم، كل ذلك حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المشجعين من الشعور بالأجواء الفريدة للعبة ويصبحوا جزءًا من التاريخ الجديد لكرة القدم.إن بناء أكبر ملعب لكرة القدم هو حلم كل دولة تقريبًا، لن يمنح مثل هذا الهيكل الرياضي الثقة للفريق في ملعب كرة القدم فحسب، بل سيجلب له أيضًا شهرة عالمية، وبالتالي زيادة الدخل المالي، نظرًا لأنه كلما زاد حجم الملعب، زاد عدد المشجعين الذين يمكنه استيعابهم.في المسابقات الكبرى، يتم تقليل سعة المكان لاستيعاب الصحافة والضيوف المهمين بشكل خاص، لتقوم إدارة الملعب بإنشاء مناطق منفصلة حيث لن يزعج المشجعون الصحفيين والسياسيين الذين حضروا المباراة.في عام 1950، تم تسجيل رقم قياسي للحضور في ملعب "ماراكانا" البرازيلي، تمثل بحضور 199.854 شخصًا لمشاهدة نهائي كأس العالم، لكن ملعب "ماراكانا" لم يعد ضمن أفضل عشرين ملعبًا من حيث سعة الجلوس، على الرغم من أن أكبر ملعب في العالم اليوم، إذ لا يمكنه استيعاب عدد كبير من المشجعين.وأصبح "ماراكانا" مشهورًا في جميع أنحاء العالم بعد نهائي كأس العالم عام 1950، عندما حضر ما يقرب من 200 ألف شخص لمشاهدة المباراة بين منتخبي البرازيل والأوروغواي، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق المضيف بنتيجة 1:2. احتفظ ملعب "ماراكانا" بسجل الحضور لأكثر من 70 عامًا.وبحسب متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكي يكون للملعب الحق في استضافة المباراة النهائية لكأس العالم، يجب أن يستوعب ما لا يقل عن 40 ألف شخص، ومع بداية عام 2021، سيكون هناك 157 ملعبًا من هذا النوع حول العالم.أكبر 10 ملاعب لكرة قدم في العالم"ملعب عيد العمال" يتسع لـ114 ألف مشجعسنة التأسيس: 1986.المدينة: بيونغ يانغ ( كوريا الشمالية).أكبر ملعب لكرة القدم في العالم هو ملعب "عيد العمال"، الذي يقع في عاصمة كوريا الشمالية، فبعد أن فازت كوريا الجنوبية بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 1988، تقدم جيرانها الشماليون بطلب لاستضافة المهرجان العالمي الثالث عشر للشباب والطلاب ثم قاموا ببناء أكبر ملعب في آسيا.الغرض الرئيسي من الملعب هو استضافة أكبر مهرجان في العالم، وهو عرض "أريرانج"، ليستضيف الملعب أيضًا مباريات كرة القدم، ولهذا السبب يحتل المرتبة الأولى في ترتيب ملاعب كرة القدم الأكثر اتساعًا في العالم، ولا يوجد سوى فريق محلي واحد يلعب على هذا الملعب وهو منتخب كوريا الديمقراطية لكرة القدم.قبل إعادة إعماره في عام 2014، كانت سعة الملعب نحو 150 ألف متفرج.ملعب "ملبورن" للكريكيت يتسع لـ110 ألف مشجعسنة التأسيس: 1853.المدينة : ملبورن، أستراليا.في تصنيف أكبر الملاعب في العالم، يعد ملعب "ملبورن" للكريكيت الأسترالي أو ببساطة "MCG "هو الأقدم. تم بناء الملعب منذ أكثر من 160 عامًا، لكنه يحتل المرتبة الأولى من حيث السعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي بأكمله والثاني على مستوى العالم.تم افتتاح "MCG" كملعب للكريكيت، ولكن بعد عمليات إعادة بناء عدة واسعة النطاق، أصبح الموقع ملعبًا متعدد الرياضات. الملعب موطن لخمسة فرق كرة قدم أسترالية وأربعة فرق للعبة الكريكيت.إذا تحدثنا عن كرة القدم، فإن المنتخب الأسترالي يلعب مبارياته على أرضه في ملعب ملبورن للكريكيت، كما استضاف الملعب مباريات تصفيات كأس العالم 1998 و2002، ومباريات استعراضية وودية. في عام 2015، استضاف الملعب المباراة النهائية لكأس الأبطال الدولية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وانتهت المباراة بنتيجة 4-1 لصالح ريال مدريد واستقطبت رقمًا قياسيًا بلغ 99.382 مشجعا.ملعب "كامب نو" يتسع لـ99 ألف مشجعسنة التأسيس: 1954.المدينة: برشلونة، إسبانيا.كان ملعب "كامب نو" يسمى ملعب نادي برشلونة حتى عام 2000. هذا هو أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة حتى عام 2019، واحتل أيضًا المرتبة الثانية في قائمة أكبر الملاعب في العالم المخصصة للعب كرة القدم فقط، والآن يستضيف الملعب أيضًا منافسات الرغبي.النادي الإسباني الأكثر شهرة، برشلونة، يلعب مبارياته على أرضه في "كامب نو". بالإضافة إلى برشلونة، يخدم الملعب مباريات المنتخب الكاتالوني والمنتخب الإسباني، ويستضيف أيضًا البطولات الدولية، الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا والألعاب الأولمبية لكرة القدم (1992) وبطولات العالم.وتخطط إدارة النادي لاستكمال عملية إعادة إعمار واسعة النطاق، ما سيزيد عدد المقاعد في أكبر ملعب في أوروبا إلى 105 ألف مقعد.ملعب "سوكر سيتي" يتسع لـ94 ألف متفرجسنة التأسيس: 1989.المدينة: جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا."سوكر سيتي" هو أكبر منشأة رياضية في أفريقيا. يُطلق عليه رسميًا اسم "Stadium First National Bank"، نسبة إلى البنك التجاري في جنوب إفريقيا. ظل لقب "سوكر سيتي" عالقًا في الموقع أثناء كأس العالم 2010، ويحظر "الفيفا" تسمية ملاعب المسابقات الدولية بأسماء الجهات الراعية.نادي كرة القدم الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا، كايزر تشيفز، يلعب مبارياته على أرضه في "سوكر سيتي"، ويستضيف الملعب أيضًا مباريات المنتخب الوطني ومسابقات الرغبي والحفلات الموسيقية. البطولات الدولية لكرة القدم التي أقيمت في "سوكر سيتي" هي كأس الأمم الأفريقية 1996، 2013 وكأس العالم 2010.ملعب "ويمبلي" يتسع لـ90 ألف متفرجسنة التأسيس: 2003.المدينة: لندن.يعتمد ملعب "ويمبلي" الحديث على موقع ملعبه السابق الذي يحمل ذات الاسم، والذي تأسس عام 1922. تم هدم الملعب القديم في عام 2002، واستضاف ملعب ويمبلي الجديد أول مباراة ودية له خلف أبواب مغلقة في عام 2007.ويحتل "ويمبلي" المركز الأول من حيث السعة في إنجلترا والثاني في قائمة أكبر الملاعب في أوروبا، ويستضيف مباريات المنتخب الوطني ونهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والألعاب الأولمبية ومباريات الملاكمة على اللقب العالمي.الملعب ليس رسميًا موطنًا لأي نادٍ لكرة القدم، ولكن أثناء بناء ملعب نادي "توتنهام"، لعب الفريق جميع مبارياته على أرضه تقريبًا في "ويمبلي"، من عام 2016 إلى عام 2018.ملعب "أزتيكا" يتسع لـ87.5 ألف متفرجسنة التأسيس: 1961.المدينة: مكسيكو سيتي، المكسيك.ملعب "أزتيكا" المكسيكي هو الأكبر في أمريكا اللاتينية، يقع على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، ولهذا يعتبر من أعلى الملاعب الرياضية في العالم. في يوم صاف، تعبر الشمس الملعب إلى نصفين، فيلعب اللاعبون نصفًا في الجانب المظلل، والآخر في الجانب المشمس.الملعب هو موطن الفريق الوطني ونادي أمريكا، الفريق المكسيكي الأكثر شعبية ولقبًا، حيث يحمل اسمه 13 لقبًا للبطولة الوطنية."أزتيكا" هو ملعب حطّم الأرقام القياسية. استضاف مباريات حاسمة لكأس العالم لكرة القدم مرتين، في عامي 1970 و1986، وإلى جانب "أزتيكا"، حصل ملعب "ماراكانا" البرازيلي فقط على هذا التكريم. في عام 1986، حدثت الحالة الوحيدة في تاريخ كرة القدم الاحترافية في الملعب عندما طرد الحكم جميع اللاعبين لشجار جماعي، ثم لعب المنافسان الرئيسيان "أمريكا" و"غوادالاخارا". يعد "أزتيكا" أيضًا أكبر ملعب في العالم مخصص للعب كرة القدم فقط.ملعب "بوكيت جليل" يتسع لـ87.4 ألف متفرجسنة التأسيس: 1998.المدينة: كوالالمبور، ماليزيا.الاسم الكامل للمكان هو ملعب "بوكيت جليل"، ملعب متعدد الرياضات في عاصمة ماليزيا، تم بناؤه لبدء دورة ألعاب الكومنولث عام 1998. وبعد البطولة استضاف الملعب المسابقات الآسيوية الدولية في مختلف الألعاب الرياضية أربع مرات.الفريق المضيف للملعب هو المنتخب الماليزي، ويستضيف الملعب أيضًا المباريات النهائية لكأس ماليزيا لكرة القدم وكأس السوبر.وفي إطار الجولات الصيفية في آسيا، تأتي الفرق الأوروبية الشهيرة لخوض مباريات ودية مع الأندية الآسيوية. لقد جاء تشيلسي وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد بالفعل إلى "بوكيت جليل".ملعب "برج العرب" يتسع لـ86 ألف متفرجسنة التأسيس: 2005.المدينة: برج العرب، مصر.ملعب "برج العرب" ويسمى أيضًا ملعب الجيش المصري، ويقع في منتجع صغير بالقرب من الإسكندرية، وهو أكبر ملعب في مصر وثاني أكبر ملعب في أفريقيا.كان "برج العرب" أحد الملاعب الخمسة، التي كانت مصر تبنيها لكأس العالم 2010، وعلى الرغم من أن نائب رئيس "الفيفا" جاك وارنر، وصف ملعب الجيش المصري بأنه رائع وواحد من أفضل الملاعب في العالم، إلا أن اتحاد "الفيفا" قرر إقامة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. لذلك أقيمت في الملعب فقط المباريات الودية للمنتخب الوطني، كما أن "برج العرب" هو الملعب الرئيسي لفريق سموحة السكندري.ملعب "الشباب الهندي" يتسع لـ85 ألف متفرجسنة التأسيس: 2005.المدينة: كولكاتا، الهند.الاسم غير الرسمي لاستاد الشباب الهندي هو ملعب "سولت ليك". الغرض من الملعب هو تخفيف ازدحام الملاعب الصغيرة، التي كانت مكتظة خلال المباريات الرئيسية في الدوري الهندي الممتاز.قبل إعادة بنائه في عام 2011، كان الملعب يتسع لـ150 ألف متفرج وكان ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في العالم. ومع ذلك، يظل ملعب "سولت ليك" اليوم أكبر ملعب لكرة القدم في الهند، ولهذا السبب يستضيف مباريات الفريق الهندي على أرضه في البطولات الدولية.وبالإضافة إلى مباريات كرة القدم ضمن الدوري الهندي الممتاز، يستضيف الملعب دورة ألعاب جنوب آسيا، وهي منافسات في 28 رياضة تنظمها اللجنة الأولمبية. يستخدم الملعب أيضًا للحفلات الموسيقية ومسابقات الرقص المشهورة في الهند.ملعب "أستراليا" يتسع لـ83 ألف متفرجسنة التأسيس: 1996.المدينة: سيدني، أستراليا.ملعب "أستراليا" هو مكان رياضي متعدد الأغراض، تم بناؤه لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2000. في البداية كان بإمكان "أستراليا" أن يستوعب 110 آلاف متفرج وكان الملعب الأولمبي الأكثر اتساعًا في العالم. في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خضع الملعب لإعادة البناء وتم تخفيض سعته.اليوم، بالإضافة إلى مباريات كرة القدم، يستضيف الملعب مسابقات الكريكيت والرغبي، فضلا عن الحفلات الموسيقية. تُلعب لعبة الرغبي على أسطح لعب بيضاوية، لذا تمتلك أستراليا مقاعد معيارية يمكن تفكيكها ونقلها بسهولة. تم إجراء إعادة البناء لجعل الملعب متوافقًا مع قواعد الرغبي.في عام 2017، اقترحت حكومة الولاية هدم الملعب وإعادة بنائه ليصبح ملعبًا جديدًا يتسع لـ75 ألف مقعد مع جلوس المشجعين بالقرب من الملعب، وتبلغ تكلفة المشروع 1.3 مليار دولار. وبعد مرور عام، قدم رئيس الدولة خطة إعادة الإعمار دون هدم بتكلفة 800 مليون دولار. بسبب الوباء، لم تبدأ أعمال البناء مطلقًا.

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