https://sputnikarabic.ae/20240320/تعرف-على-الوقت-الإضافي-في-كرة-القدم-1087190461.html

تعرف على الوقت الإضافي في كرة القدم

تعرف على الوقت الإضافي في كرة القدم

سبوتنيك عربي

عندما تُلعب بطولة كرة القدم بنظام خروج المغلوب، فلا يمكن أن يكون هناك تعادل، حتى لو جرت المواجهة في مباراتين، فلا يزال يتعين على أحد أن يفوز. بالنظر إلى أن... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T07:11+0000

2024-03-20T07:11+0000

2024-03-20T07:11+0000

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سنتعرف في هذا المقال على الوقت الإضافي وآلية العمل به وعدد من المباريات التي كان فيها لهذا الوقت دور حاسم في إنهائها.مدة الوقت الإضافي في كرة القدمالوقت الإضافي أو كما يعرف أيضا بـ"الشوطين الإضافيين"، مدة كل منهما 15 دقيقة، يتم إضافتهما بعد الـ 90 دقيقة الرئيسية من المباراة إذا لم يتم تحديد الفائز. وبذلك تكون مدة الوقت الإضافي في كرة القدم 30 دقيقة. يتم تقسيم هذه النصف ساعة بالتساوي إلى نصفين مدة كل منهما 15 دقيقة. وبينها استراحة قصيرة لتغيير مراكز اللعب في الملعب واستراحة قصيرة للاعبين.تعريف الوقت الإضافيالوقت الإضافي في كرة القدم يختلف عن الوقت المحتسب بدل الضائع، إذا أخذنا المباراة بأكملها، فإن وقت اللعب الصافي يكون دائمًا أقل من الدقائق المخصصة حسب اللوائح. أثناء المباراة، هناك دائمًا توقفات تتعلق بالتبديلات، وتقديم المساعدة الطبية للاعب المصاب، ومسائل فنية أخرى لا تتعلق بحالة اللعبة. يسجل الحكم الرئيسي للمباراة جميع التوقفات القسرية في بروتوكول المباراة، ويضيف الدقائق التعويضية إلى الوقت الأساسي.هذا هو الفرق الرئيسي بين الوقت الإضافي والوقت بدل الضائع، القدرة على مواصلة مباراة كرة القدم إلى الوقت الإضافي منصوص عليها في لوائح البطولة. على سبيل المثال، وجود وقت إضافي ضمني بالضرورة في المباريات في مرحلة التصفيات، حيث يجب أن يكون هناك دائمًا فائز وخاسر. مدة الوقت الإضافي محددة في القواعد ويتم الاتفاق عليها مسبقًا، وكما في حالة الوقت الأساسي للمباراة، يمكن للحكم إضافة دقائق معوضة إلى الوقت المخصص للأشواط الإضافية. مباراة كرة القدم في الوضع الحقيقي لا تدوم أبدًا 90 أو 120 دقيقة بالضبط، حيث تتم دائمًا إضافة الدقائق إلى الحد الزمني للبروتوكول لتعويض وقت اللعب.خلال الوقت الإضافي، تظل جميع القواعد سارية. تلعب الفرق بنفس التشكيلات مع مراعاة التبديلات التي حدثت خلال مباراة كرة القدم. يتم تسجيل جميع الحقائق والأحداث التي وقعت في الملعب خلال الوقت الإضافي في بروتوكول مباراة كرة القدم، وعادة، يكون وقت التعويض من 1 إلى 5 دقائق يضاف إلى الحد الزمني الرئيسي، ليصبح أطول في الفترة الأخيرة بسبب التعديلات الجديدة في القانون.العوامل المؤثرة على طول الوقت الإضافيالوقت الذي يجب على الحكم إضافته للمباراة يسمى الوقت الإضافي أو التعويضي، ويحدده الحكم بناء على الأحداث التي جرت على أرض الملعب ويضيفها بعد كل شوط وفي الأشواط الإضافية.تقنيات حساب الوقتيتم تحديد طول الوقت بدل الضائع بشكل شخصي من قبل الحكم ويعتمد على تقدم المباراة، على سبيل المثال، تقليديا، يضيف الحكم 30 ثانية لكل تبديل - وهذا يعني أنه إذا قامت الفرق في النصف الثاني من المباراة بإجراء ستة تبديلات فقط، ولم تكن هناك توقفات طويلة أخرى، فمن المرجح أن يضيف الحكم ثلاث دقائق.لوائح الفيفا واليويفاحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التوصل إلى شيء ذكي مع الوقت الإضافي. نتيجة لذلك، في عام 1993، قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قاعدة "الهدف الذهبي"، وكان جوهرها أنه إذا سجل أحد الفرق هدفًا أولاً في الوقت الإضافي، فسيتم إيقاف اللعبة وإعلان الفائز بالمباراة.في نهائي يورو 1996، سجل أوليفر بيرهوف هدفًا ذهبيًا في الوقت بدل الضائع ضد بيتر كوبا، وفازت ألمانيا على جمهورية التشيك 1-2. على مستوى الأندية، حدث هذا في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، بين ليفربول وديبورتيفو ألافيس في مباراة نهائية مثيرة.لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يبدأ "فيفا" في مراجعة القواعد والتجربة، فغالبًا ما أفسد "الهدف الذهبي" حماسة المشجعين لمشاهدة 30 دقيقة أخرى من كرة القدم المذهلة. ونتيجة لذلك، تم اختراع "الهدف الفضي"، وكان جوهره على النحو التالي: بعد 90 دقيقة من المباراة، كان هناك تقليديا نصفين من الوقت الإضافي، وإذا سجل فريق واحد أولا، فإن المباراة لا تتوقف، والفريق الثاني لديه فرصة للفوز قبل نهاية هذا الشوط.في عام 2004، التقى منتخبا اليونان وجمهورية التشيك في نهائي بطولة كرة القدم الأوروبية. في الفترة الإضافية الأولى، سجل اليوناني ترويانوس ديلاس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل ثوان قليلة من نهايته ولم يكن لدى لاعبي المنتخب التشيكي الوقت الكافي للتعديل. هكذا دخل "الهدف الفضي" لديلاس في تاريخ اليورو. بالمناسبة، في نفس العام، توقف العمل بقاعدة "الهدف الفضي" .في بعض البطولات أصبحت قاعدة حذف الوقت الإضافي والتوجه سريعا لضربات الجزاء، أمرا واقعيا، و حدث هذا في عام 2018 مع كأس الدوري الإنجليزي، ثالث أهم مسابقة في إنجلترا. نظرًا لأن اللاعبين متعبون جدًا والبطولة ليست ذات أهمية خاصة، فقد تقرر إلغاء الوقت الإضافي وبعد شوطي المباراة الرئيسية مباشرة، إذا لم يكن هناك فائز، يتم تنفيذ ركلات الترجيح.أيضًا في عام 2018، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعديلات على التصفيات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مما يسمح للفرق بإجراء التبديل الرابع في الوقت الإضافي. تم اتخاذ مثل هذه الخطوات من أجل تقليل احتمالية إرهاق الفريق ككل، لأن وجود لاعب جديد يتمتع بطاقة جديدة يعد مساعدة جيدة جدًا في مثل هذه الحالة.مباريات شهيرة ولحظات حاسمة في الوقت الإضافيهنا نلقي نظرة على نهائي دوري أبطال أوروبا الأكثر دراماتيكية، عندما عاد ليفربول ضد ميلان في عام 2005 ليفوز بالكأس. في هذه المواجهة، لعبت الفرق وقتًا بدلًا من الضائع.في نصف نهائي كأس العالم، انتزعت بلجيكا الفوز فقط في الدقيقة 117 (في الوقت الإضافي)، بينما فازت إنجلترا بمباراتها في نصف النهائي خلال 90 دقيقة. جرت المباريات في نفس اليوم، لكن أحد الفرق لعب ما يقرب من نصف ساعة إضافية، وبالنظر إلى أن مرحلة المجموعات، والثمن نهائي، والربع النهائي قد أقيمت بالفعل، لم يكن لدى اللاعبين الكثير من القوة. حتى أن بعض 20-30 دقيقة إضافية من وقت اللعب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء الفريق في المباراة التالية.

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