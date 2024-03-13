https://sputnikarabic.ae/20240313/لبنان-يشكو-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-بعد-اعتداءاتها-المتكررة-على-المدنيين-1086930250.html

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن بعد اعتداءاتها المتكررة على المدنيين

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن بعد اعتداءاتها المتكررة على المدنيين

سبوتنيك عربي

أوعز وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأربعاء، إلى "الدوائر المختصة في الوزارة، بتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي". 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T09:16+0000

2024-03-13T09:16+0000

2024-03-13T09:24+0000

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "لبنان سيتقدم بالشكوى عن طريق بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ 11 و12 مارس (آذار الجاري)، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل".وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن "التصعيد بمناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية يعكس رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة لحرب"، داعية المجتمع الدولي للـ"ضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية".وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل، وأكثر من 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240312/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-مواقع-عسكرية-شمالي-إسرائيل-بأكثر-من-100-صاروخ-كاتيوشا-1086896563.html

https://sputnikarabic.ae/20240313/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-سيارة-جنوب-مدينة-صور-اللبنانية-1086929322.html

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