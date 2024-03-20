https://sputnikarabic.ae/20240320/أكاديميات-كرة-القدم-في-المملكة-العربية-السعودية-1087205289.html

أكاديميات كرة القدم في المملكة العربية السعودية

أكاديميات كرة القدم في المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

تعتبر الأندية السعودية بكرة القدم من أندية قارة آسيا القوية، التي لطالما طورت بنيتها التحتية من خلال بناء أكاديميات كروية خرجت لاعبين من طراز عالٍ، رفدوا... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T13:22+0000

2024-03-20T13:22+0000

2024-03-20T13:22+0000

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سنستعرض في هذا المقال أفضل أكاديميات كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وما تقدمه للاعبين الصغار.أفضل 10 أكاديميات لكرة القدم للأطفال في المملكة العربية السعوديةأكاديمية الاتحاد لكرة القدمإحدى الأكاديميات الخاصة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ويحق لها المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي.وتهدف لأكاديمية لتطوير وتنمية مواهب اللاعبين الصغار وتأهيلهم للانضمام إلى الأندية الكبيرة أو المنتخبات الوطنية في المستقبل.وتوفر الأكاديمية بيئة تدريبية متكاملة ومناسبة للأعمار المختلفة، بالإضافة لكادر تدريبي مؤهل ومتخصص ببرامج تدريبية علمية متنوعة ومتميزة لتدريب اللاعبين.توفير فرصة المشاركة في المسابقات والبطولات الرسمية والودية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ما يساعد على تحسين مستوى اللاعبين وزيادة خبرتهم وثقتهم بأنفسهم.وللانضمام للأكاديمية يجب على الشخص الراغب توفر عدد من الشروط:أكاديمية النصرتدعو الأكاديمية الأطفال الراغبيين باحتراف الكرة في المستقبل للانضمام لها منذ الصغر وتحديدا لفريق الناشئين، الذي يضم لاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، ويتلقون التدريبات والتعليمات اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الكروية. فريق الناشئين هو المرحلة الأولى في مسيرة اللاعب الرياضية، ومنه يتم اختيار اللاعبين المتميزين للانتقال إلى فرق الشباب والاحتراف.للتسجيل في الأكاديمية، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:أكاديمية الهلالتأسست الأكاديمية في عام 2019 بهدف تقديم برنامج تطوير شامل ومتقدم للأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية.ومن أهدافها:أكاديمية الأهليتعتبر أول أكاديمية رياضية رسمية متخصصة في المملكة العربية السعودية، افتتحت في عام 2005 لتدريب الناشئين. وتهدف الأكاديمية لتحقيق رؤية النادي الأهلي في تطوير كرة القدم السعودية وتقديم جيل جديد من اللاعبين المحترفين والموهوبين، بالاعتماد على أحدث الوسائل والأساليب والبرامج التدريبية العالمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص.للتسجيل في أكاديمية نادي الأهلي السعودي، يجب توفر الشروط والمستندات والرسوم التالية:أكاديمية الشبابهي أحد أقسام نادي الشباب السعودي، وهو ناد رياضي متعدد الألعاب تأسس عام 1947 في الرياض. يضم النادي فرقًا لمختلف الفئات العمرية، حيث يوجد فرق من البراعم (تحت 9 سنوات) و الفريق الأول (فوق 23 سنة). يهدف النادي إلى تنمية مواهب اللاعبين الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البدنية والذهنية والاجتماعية، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستويين المحلي والدولي.للتسجيل في نادي الشباب السعودي لكرة القدم للناشئين 2023-2024، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:أكاديمية التعاونتوجد في مدينة جدة السعودية، تم إنشاؤها من خلال مدارس التعاون لتعليم كرة القدم ومهارات السباحة، تحت إشراف مدربين معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وطاقم رياضي وتربوي متخصص.الهدف من الأكاديمية هو تعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي وتحقيق جودة التعليم من خلال بيئة جاذبة ومعززة للتعلم، لبناء أجيال قادرة على الاستجابة لمتغيرات العصر.أكاديمية الفيصليهي أكاديمية تابعة لنادي الفيصلي، ويقع مركزها في حي الرمال بمدينة الرياض، يقوم بتدريب الفئات العمرية الصغيرة لرفد الفريق الأول بأفضل الخبرات.وتقدم الأكاديمية تدريبات فردية وتكتيكية لتطوير المهارات الكروية للأطفال، ويشرف على تدريبهم فريق من الخبراء والمدربين المحترفين.أكاديمية الرائداشتهر اسم النادي في لعبة كرة القدم حيث يلعب في الدوري الممتاز منذ عام 1985 والذي يطلق عليه حاليا اسم دوري محمد بن سلمان للمحترفين. وحقق النادي أفضل ترتيب له في بعض المواسم باحتلاله المركز الخامس، وحصل مرّتين على بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي عامي 1992م و2008م، وفي عام 2006 فاز بدوري الدرجة الثانية السعودي ، وكأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى والثانية عام 2006م.وتقوم الأكاديمية برفد فرق الفئات السنية الأكبر بلاعبينها إضافة إلى استقطاب عدد محدود من اللّاعبين الأجانب.أكاديمية القادسيةافتتحت الأكاديمية في عام 2019، وتستقبل ثلاث فئات من المواليد وهم، مواليد 2007 – 2008 ، ومواليد 2009- 2010، ومواليد 2011- 2012 . ويكون التدريب بشكل يومي بإشراف مدربين وطنيين مؤهلين.أكاديمية ضمكتابعة لنادي ضمك وتهدف لتنمية وتطوير مواهب اللاعبين الصغار في كرة القدم، وإعدادهم للانضمام إلى فرق النادي، ويوجد في الأكاديمية ثلاث فئات عمرية وهي فئة البراعم تحت 14 عاما، وفئة الناشئين تحت 16 عاما، وفئة الشباب تحت 18 عاما. كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية متكاملة يشمل الجوانب الفنية والبدنية والنفسية والاجتماعية للاعبين.وتوفر خدمات طبية وابرامج غذائية وتعليمية وترفيهية للمنتسبين لها. ويتم استخدام أحدث الأساليب والوسائل والمعدات في التدريب، وتستعين بأفضل المدربين والإداريين والمشرفين في العملية التعليمية.بعض المميزات والفوائد التي يحصل عليها اللاعب:تتطوير مهاراته في كرة القدم وتعلم هذه الرياضة بشكل متخصص، والحصول على شهادة أكاديمية بالإضافة لإمكانية الانضمام للفريق الأول أو أحدى الدرجات العمرية في النادي وإمكانية المشاركة في البطولات والدوريات الوطنية والدولية.وإمكانية التعرف على لاعبين ومدربين من مستويات عالية بالإضافة للتمتع بممارسة هذه الرياضة.

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