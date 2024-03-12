عربي
مقابلة حصرية للمدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" مع الرئيس بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240312/تفعيل-عرض-المغرب-بشأن-الهيدروجين-الأخضر-ما-النتائج-المرتقبة-محليا-ودوليا-1086916863.html
تفعيل "عرض المغرب" بشأن "الهيدروجين الأخضر".. ما النتائج المرتقبة محليا ودوليا؟
تفعيل "عرض المغرب" بشأن "الهيدروجين الأخضر".. ما النتائج المرتقبة محليا ودوليا؟
سبوتنيك عربي
دخل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر مرحلة التفعيل، وذلك في إطار استراتجية الرباط لجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T19:39+0000
2024-03-12T19:39+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1c/1086492020_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_35e95f668e7310f2a5a8fd0cf40ba140.jpg
ويتألف العرض من 6 أجزاء، تتمثل في مجال تطبيق "عرض المغرب"، وتعبئة العقار لتنفيذ "عرض المغرب"، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في "عرض المغرب"، وعملية انتقاء المستثمرين، وإبرام عقود مع الدولة، وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.توجيهات ملكيةفي البداية، قال الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور عبد العزيز الرماني، إن "المشروع جاء بدعوة ملكية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي وجّه الحكومة المغربية للتفكير في 3 أمور اساسية، هي الإطار التنظيمي، والمؤسساتي، والبنية التحيتة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، في الوقت الذي عبرت فيه عدة جهات دولية برغبتها في الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر بالمغرب، وكذلك الأعمال الموازية لتحليل الهيدروجين الأخضر".أعمال موازيةوبيّن الرماني أن "الأعمال الموازية ترتبط بالطاقة الكهربائية المتجددة، والآليات التفعيلية لاستخراج الهيدروجين الأخضر، من أجل استخدامه داخل المغرب أو تصديره للخارج".ووفقا الخبير، فإن "العديد من الجهات عبّرت عن طموحات في هذا المجال، بحيث يكون المغرب هو المنصة الكبرى على المستوى العالمي لهذه العملية".وأشار إلى أن "نحو 100 مؤسسة محلية ودولية عبّرت عن اهتمامها ورغبتها في العمل في المجال".ويرى الدكتور عبد العزيز الرماني أن "مسار المغرب في الاستثمار في الطاقة النظيفة بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال توجيهات الملك، عبر الاستثمارات في قطاع الرياح والطاقة الشمسية".تراجع التكلفةوأشار إلى أن "توفر العرض يُسهم في تراجع التكلفة، وهو ما يحدث الآن، إذ تراجعت الآليات التحليلية بنسبة 60%، وتراجعت التكلفة الكلية بنسبة 50%، وهو ما يعني أن المغرب يستثمر في الوقت المناسب، الذي يمكّن من عرض أقوى وتكلفة أقل، لاستفادة مؤسسات كبرى من استخدام الطاقات النظيفة".خفض الفاتورة الطاقيةفي الإطار، قال رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، إن "توجيهات سابقة للملك محمد السادس خصّت هذا المشروع بميزانية قدّرت بنحو 140 مليار درهم، يتولى المكتب الشريف للفوسفات تسييرها".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بما يعزز ما هدف إليه ميثاق الاستثمار بدعم المقاولات الخاصة، وإتاحة المنافسة بشفافية".ولفت إلى أن "إنتاج الهيدروجين الأخضر يخفّض فاتورة الطاقة التي يستوردها المغرب، من خلال إنتاج الكهرباء، والعمل على التصدير للخارج".وسجل البيان الصادر عن الحكومة أنه "في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحتت قيادة الملك محمد السادس، حيث أن القطاع الناشئ سيشكل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به".وأوضح أن "عرض المغرب" ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.وحسب بيان للحكومة المغربية، فإن "عرض المغرب" يستهدف المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتابع أن "الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، يؤكد المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المغرب في هذا المجال".ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.ووفق البيان فإن "عرض المغرب" يرتكز أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.
https://sputnikarabic.ae/20231227/بـ-31-مليارات-دولار-مصر-تعلن-التعاقد-لتنفيذ-مشروع-متكامل-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1084503199.html
https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الطاقة-الأردني-يدعو-إلى-ضرورة-وضع-استراتيجية-عربية-للهيدروجين-الأخضر-1081583399.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1c/1086492020_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_01a5e27ea3a53e501a1bf45277bc8d96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تفعيل "عرض المغرب" بشأن "الهيدروجين الأخضر".. ما النتائج المرتقبة محليا ودوليا؟

19:39 GMT 12.03.2024
© AFP 2023 / VALENTIN BONTEMPSالهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
الهيدروجين الأخضر
© AFP 2023 / VALENTIN BONTEMPS
تابعنا عبر
حصري
دخل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر مرحلة التفعيل، وذلك في إطار استراتجية الرباط لجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع.
ويتألف العرض من 6 أجزاء، تتمثل في مجال تطبيق "عرض المغرب"، وتعبئة العقار لتنفيذ "عرض المغرب"، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في "عرض المغرب"، وعملية انتقاء المستثمرين، وإبرام عقود مع الدولة، وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
توجيهات ملكية
في البداية، قال الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور عبد العزيز الرماني، إن "المشروع جاء بدعوة ملكية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي وجّه الحكومة المغربية للتفكير في 3 أمور اساسية، هي الإطار التنظيمي، والمؤسساتي، والبنية التحيتة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، في الوقت الذي عبرت فيه عدة جهات دولية برغبتها في الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر بالمغرب، وكذلك الأعمال الموازية لتحليل الهيدروجين الأخضر".
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
بـ 3.1 مليارات دولار.. مصر تعلن التعاقد لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر
27 ديسمبر 2023, 15:55 GMT
أعمال موازية
وبيّن الرماني أن "الأعمال الموازية ترتبط بالطاقة الكهربائية المتجددة، والآليات التفعيلية لاستخراج الهيدروجين الأخضر، من أجل استخدامه داخل المغرب أو تصديره للخارج".
ووفقا الخبير، فإن "العديد من الجهات عبّرت عن طموحات في هذا المجال، بحيث يكون المغرب هو المنصة الكبرى على المستوى العالمي لهذه العملية".
وأشار إلى أن "نحو 100 مؤسسة محلية ودولية عبّرت عن اهتمامها ورغبتها في العمل في المجال".

ولفت إلى أن "نحو 300 ألف هكتار خصصت لانطلاق المشروع لفائدة مستثمرين أجانب، إذ قدموا ملفاتهم بعد عرض المغرب".

ويرى الدكتور عبد العزيز الرماني أن "مسار المغرب في الاستثمار في الطاقة النظيفة بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال توجيهات الملك، عبر الاستثمارات في قطاع الرياح والطاقة الشمسية".
تراجع التكلفة
وأشار إلى أن "توفر العرض يُسهم في تراجع التكلفة، وهو ما يحدث الآن، إذ تراجعت الآليات التحليلية بنسبة 60%، وتراجعت التكلفة الكلية بنسبة 50%، وهو ما يعني أن المغرب يستثمر في الوقت المناسب، الذي يمكّن من عرض أقوى وتكلفة أقل، لاستفادة مؤسسات كبرى من استخدام الطاقات النظيفة".
خفض الفاتورة الطاقية
في الإطار، قال رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، إن "توجيهات سابقة للملك محمد السادس خصّت هذا المشروع بميزانية قدّرت بنحو 140 مليار درهم، يتولى المكتب الشريف للفوسفات تسييرها".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بما يعزز ما هدف إليه ميثاق الاستثمار بدعم المقاولات الخاصة، وإتاحة المنافسة بشفافية".

ويرى أن "هناك أهدافا متعددة للخطوة، منها ما يتصل بالميدان الفلاحي، وإنتاج الأمونيا، والمساهمة في إنتاج الأسمدة، فضلا عن خفض كلفة تحلية مياه البحر، التي تصل لنحو 10 دراهم للمتر المكعب، في حين أن الهيدروجين الأخضر يخفض التكلفة لنحو درهمين للمتر المكعب".

ولفت إلى أن "إنتاج الهيدروجين الأخضر يخفّض فاتورة الطاقة التي يستوردها المغرب، من خلال إنتاج الكهرباء، والعمل على التصدير للخارج".
وسجل البيان الصادر عن الحكومة أنه "في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحتت قيادة الملك محمد السادس، حيث أن القطاع الناشئ سيشكل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به".
إنتاج الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر
2 أكتوبر 2023, 08:02 GMT
وأوضح أن "عرض المغرب" ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
وحسب بيان للحكومة المغربية، فإن "عرض المغرب" يستهدف المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتابع أن "الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، يؤكد المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المغرب في هذا المجال".
ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
ووفق البيان فإن "عرض المغرب" يرتكز أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.
أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم
مشاهدة
31 مايو 2023, 15:26 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تعهد إسرائيلي بمواصلة استهداف قادة "حماس" المتورطين بهجمات 7 أكتوبر20:19 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. آلاف الفلسطينيين لم يجدوا وجبة إفطار في أول أيام رمضانأمس, 18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала