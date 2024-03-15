https://sputnikarabic.ae/20240315/خبراء-لـسبوتنيك-الانتخابات-الرئاسية-تؤكد-متانة-روسيا-وفشل-الغرب-في-التأثير-على-استقرارها-الداخلي-1087025783.html

خبراء لـ"سبوتنيك": الانتخابات الرئاسية تؤكد متانة روسيا وفشل الغرب في التأثير على استقرارها الداخلي

خبراء لـ"سبوتنيك": الانتخابات الرئاسية تؤكد متانة روسيا وفشل الغرب في التأثير على استقرارها الداخلي

سبوتنيك عربي

شدد مراقبون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في هذا التوقيت، معتبرين أنها بمثابة تأكيد على متانة الدولة الروسية، وفشل محاولات الغرب في إفشالها... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T15:07+0000

2024-03-15T15:07+0000

2024-03-15T15:07+0000

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وقال خبيران إن الانتخابات تأتي في ظل ظروف دولية صعبة ومتشابكة، لكنها تأتي بعد نجاح روسيا في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي والخروج منتصرة بكل المقاييس، إضافة إلى صعودها كقطب رئيسي على الساحة الدولية والإقليمية.وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا، اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحا.وقالت كيريلوفا للصحفيين: "بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في الـثامنة صباح اليوم بتوقيت موسكو، وجميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد"، مضيفةً أن "كل أعضاء اللجنة بدأوا عملهم بعد النشيد الوطني، وبالفعل، ولدى الجميع مزاج احتفالي عال، وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".وتابعت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، وبعد حوالي 15 دقيقة، صوّت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".فشل غربياعتبر الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، أن الانتخابات الرئاسية الروسية تأتي بمثابة التأكيد على متانة "البنية الدولانية" في روسيا، وفشل محاولات الغرب الحثيثة لإفشال الدولة الروسية والتأثير على استقرارها الداخلي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن أهمية الانتخابات تأتي كونها استفتاء على سلامة الحياة الدستورية في روسيا وبناها المؤسسية، واستمرار الاستحقاقات الدستورية في موعدها وروتينها الطبيعي بصورة تعكس الحياة الطبيعية والمستقرة في روسيا.وتابع: "أجواء الاستقرار التي تكرسها الانتخابات توضح بصورة واضحة بأن روسيا تجاوزت بنجاح التحول الاقتصادي المهم، الذي حققته إدارة الرئيس بوتين عبر تقليص "الأوليغارشيا" و"الكومبرادور" التابع للغرب بكل ما كان يمثله من فعالية اقتصادية واسعة في نطاقها، وفي تأثيرها على استقلالية الاقتصاد الروسي، وبالتالي محاولات التأثير على استقلال القرار السياسي الروسي".ويرى أن الانتخابات أيضا بمثابة الاستفتاء على الأداء السياسي والعسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مستوى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومواجهة الناتو كقوة هيمنة عالمية تحاول محاصرة روسيا واحتوائها على المسرحين الأوروبي والدولي".ظروف حساسةمن جانبه، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الانتخابات الرئاسية الروسية مهمة جدًا، وتأتي في ظروف دولية حساسة ومتشابكة.وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أمر طبيعي، لكنها تأتي في ظل استمرار الصراع داخل الساحة الأوكرانية، والاستقطاب الذي يعيشه العالم بحكم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإمكانية أن تنفجر هذه المنطقة في أي توقيت، وما يحدث بين الصين وتايوان والرهان الأمريكي الغربي على تسخين هذه الساحة.ويرى غباشي أن "أهمية هذه الانتخابات تنبع من أهمية تجديد الثقة في الرئيس بوتين بالداخل الروسي، حيث يشعر المراقبون أن الشعب الروسي يقف خلف هذا القائد الكبير، الذي استطاع أن يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، وأن تخرج روسيا بكل المقاييس والمعايير منتصرة من هذا الصراع".وأوضح أن "المسألة في أوكرانيا لم تنته بعد، لكن روسيا تسير على النهج والنسق الصحيح، ومن المتوقع أن تنجح نجاحا كبيرًا في هذا النطاق، ويكفي أن روسيا حسمت أمر صعودها كقطب مهم جدا بجوار الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية والإقليمية".وافتتحت السلطات الروسية الجزء الأكبر من مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية في المناطق الفيدرالية الأخرى الواقعة في شمال غربي ووسط البلاد، بما فيها في منطقة فولغا وجنوب وشمال القوقاز".ففي منطقة الفولغا الفيدرالية، فتحت مراكز الاقتراع في مقاطعات كيروف، وبينزا، ونيجني نوفغورود، وماري إل، وتتارستان، وتشوفاشيا، وموردوفيا التصويت بالفعل.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس/ أذار 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

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