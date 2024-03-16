https://sputnikarabic.ae/20240316/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-أطلقت-3-صواريخ-مضادة-للسفن-باتجاه-البحر-الأحمر-1087035474.html
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت 3 صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت 3 صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية، صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان الجماعة استهداف 4 سفن... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T08:47+0000
2024-03-16T08:47+0000
2024-03-16T08:47+0000
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وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، بان "أنصار الله أطلقوا بين الساعة 8:30 و10:50 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 15 آذار/ مارس الجاري، ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".وفي وقت سابق، اعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، مشيرة إلى شنها قصفا صاروخيا على سفينة إسرائيلية (باسفيك1)، واستهدافها مدمرة أمريكية بطائرات مُسيرة في البحر الأحمر.يذكر أن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد كشف يوم الخميس الماضي، عن استهداف جماعته منذ عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 73 سفينة وبارجة، معلناً توسيع نطاق هجمات قواته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى المحيط الهندي.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240315/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-قبالة-سواحل-الحديدة-في-اليمن-1087031712.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت 3 صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية، صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان الجماعة استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية، ومدمرة أمريكية بالصواريخ والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية
، في بيان عبر منصة "إكس"، بان "أنصار الله أطلقوا بين الساعة 8:30 و10:50 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 15 آذار/ مارس الجاري، ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
وفي وقت سابق، اعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، توسيع نطاق هجماتها
ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، مشيرة إلى شنها قصفا صاروخيا على سفينة إسرائيلية (باسفيك1)، واستهدافها مدمرة أمريكية بطائرات مُسيرة في البحر الأحمر.
يذكر أن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد كشف يوم الخميس الماضي، عن استهداف جماعته منذ عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 73 سفينة وبارجة، معلناً توسيع نطاق هجمات قواته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى المحيط الهندي.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.