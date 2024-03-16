https://sputnikarabic.ae/20240316/مراقب-دولي-للانتخابات-في-موسكو-تجربة-الانتخابات-الروسية-من-أفضل-التجارب-العالمية-1087049070.html

مراقب دولي للانتخابات في موسكو: تجربة الانتخابات الروسية من أفضل التجارب العالمية

مراقب دولي للانتخابات في موسكو: تجربة الانتخابات الروسية من أفضل التجارب العالمية

سبوتنيك عربي

قال أشرف شُليبي، المراقب الدولي لعملية الانتخابات الرئاسية في روسيا، إن هذا اليوم هو اليوم الثاني لعملية الانتخابية، شهدنا بالأمس العديد من مركز الاقتراع وقمنا... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T17:55+0000

2024-03-16T17:55+0000

2024-03-16T18:04+0000

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وأضاف أن ما يلفت النظر أن هذه العملية تجري بسلاسة بالغة وبدون أي مشاكل هي عملية كبيرة حيث كان هناك جهدا كبيرا من لجنة الانتخابات المركزية الروسية في توفير كافة الإمكانيات للناخب الروسي للإدلاء بأصواتهم سواء كانت من خلال الإلكتروني أو من خلال القدوم إلى مراكز الاقتراع أو في الحالات الخاصة الذهاب إلى بيوتهم والاقتراع هناك.وأشاد شليبي بأنها عملية جيوسياسية ضخمة علما بأن هذا البلد الصديق يعتبر أكبر دولة في العالم فهي عملية جيوسياسية كبيرة ومعقدة.وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك": "أعتقد أن الأمور تجري بشكل سلس وبدون أي مشاكل والانتخابات المركزية الروسية قامت بدور رائد في هذا المجال لهذه اللحظة إن شاء الله ليوم غد ستستمر هذه السلاسة وتشهد نهاية سعيدة لهذه الانتخابات التاريخية في تاريخ روسيا".وشدد على أنه "حتى هذه اللحظة لا نشاهد أي خروقات على الإطلاق ولا أي شكاوى هناك حوالي 160 مراقبا دوليا يشاهد العملية الانتخابية بالنسبة للدول العربية الشقيقة، هناك مراقبين دوليين من مصر وسوريا وقطر والبحرين بالإضافة إلى فلسطين، الجميع سعداء جداً بهذه العملية ورضى بسير العملية، وواضح أن هناك أجندة سياسية خارجية تحاول الطعن في هذه العملية قبل أن تبدأ، وهذا شيء طبعاً معروف منذ البداية، وهناك أجندة خارجية تحاول الطعن في هذه الانتخابات، بس إن شاء الله تمر هذه الانتخابات على خير وتكون عُرس روسي جيد".وتابع أشرف شُليبي، المراقب الدولي لعملية الانتخابات الرئاسية في روسيا: "الناخبون أبدوا لنا ارتياحاً كبيراً لهذه العملية طبعاً النسبة كبيرة جداً، لأن هناك إمكانية التصويت للناخبين من بيوتهم من خلال الانتخابات وهذا ما سهّل العملية بشكل كبير، ويعتبر متطور جداً في العالم أنا قمت بالمراقبة للانتخابات في حوالي أكثر من 30 دولة في العالم، وروسيا تعتبر من أفضل العملية الانتخابية والتجارب العالمية".وأشار إلى أن "التجربة الروسية من أفضل التجارب العالمية لأن هناك دول لجأت إلى التصويت الإلكتروني مئة بالمئة، وهناك دول لجأت إلى التصويت عبر مراكز الاقتراع، ولكن لجنة الانتخابات المركزية الروسية أتاحت للجميع التصويت من خلال الانتخابات الإلكترونية من مراكز الاقتراع، وحتى داخل مراكز الاقتراع هناك خيارات أن تصوّت من خلال مراكز الاقتراع أو تصوّت إلكترونيًّا حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك فرق تذهب إلى بيوتهم للإدلاء بأصواتهم، فقد سهلت لجميع الناخبين بمختلف الفئات ومختلف الطبقات عملية الانتخاب، وهذا ما يثري العملية وهذا ما يعزز المشاركة".وقال إنه "من الواضح ومن خلال الحديث الذي أجريناه مع رئيس اللجنة يبدو أن هناك استعدادات بالغة من ناحية النظام الإلكتروني المتبع في روسيا فهو نظام مغلق ولا يمكن جهات خارجية من الاختراق، ويبدو أن هناك عمل كبير ومجهود كبير في التصدي لهذه الهجمات أو تخريب العملية الانتخابية فهو نظام يبدو أنه هناك عبء كبير تم وضعه للتصدي لهذه الخروقات".وأكد أن "الهجمات الأوكرانية على المدنيين والمراكز التجارية والأحياء السكنية وغيرها، هو تحدي للشعب الروسي للمخاطرة السياسية التي يواجهها ولذلك نرى الإقبال الكبير على صندوق الاقتراع والتصويت، لأن هذا تحدي كبير لهم وإثبات لجميع الدول الغربية أن روسيا تسير على الطريق الصحيح".وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 50.02 في المئة حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو، وقررت اللجنة أن يستمر التصويت خلال الفترة من 15 حتى 17 مارس/ أذار، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20240316/مستشار-السفارة-الفلسطينية-في-موسكو-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تشهد-إقبالا-كبيرا-جدا-ولا-خروقات-1087048273.html

https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تبلغ-5711-بالمئة--1087048886.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, حصري, أخبار العالم الآن