https://sputnikarabic.ae/20240317/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-موسكو-لا-تهتم-برأي-الولايات-المتحدة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية---1087087037.html

السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تهتم برأي الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية الروسية

السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تهتم برأي الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية الروسية

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن التقييم الأمريكي للانتخابات الرئاسية الروسية لن يؤثر على شرعيتها، مضيفا: "روسيا لا تهتم بهذا الأمر". 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T18:20+0000

2024-03-17T18:20+0000

2024-03-17T18:20+0000

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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان تقييم واشنطن للانتخابات الروسية يمكن أن يكون له أي تأثير على شرعيتها.وأضاف الدبلوماسي الروسي، أنطونوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الأمر متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت ستعترف بنتيجة الانتخابات، لكن حتى قبل الانتخابات أوضحوا أنهم لن يقبلوهم في دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم، لكن الأمر متروك لهم. نحن لا نهتم".وحصل فلاديمير بوتين على أكثر من 87 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بحسب نتائج استطلاع الخروج الذي أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، علما بأن الرقم القياسي السابق كان في عام 2018 – 76.69 %. بينما جاء مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف في المركز الثاني بنسبة 4.6% من الأصوات.وتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في هذه الانتخابات، التي اختتمت اليوم الأحد، أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية