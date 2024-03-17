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إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
https://sputnikarabic.ae/20240317/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-موسكو-لا-تهتم-برأي-الولايات-المتحدة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية---1087087037.html
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تهتم برأي الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية الروسية
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تهتم برأي الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية الروسية
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن التقييم الأمريكي للانتخابات الرئاسية الروسية لن يؤثر على شرعيتها، مضيفا: "روسيا لا تهتم بهذا الأمر". 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T18:20+0000
2024-03-17T18:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان تقييم واشنطن للانتخابات الروسية يمكن أن يكون له أي تأثير على شرعيتها.وأضاف الدبلوماسي الروسي، أنطونوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الأمر متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت ستعترف بنتيجة الانتخابات، لكن حتى قبل الانتخابات أوضحوا أنهم لن يقبلوهم في دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم، لكن الأمر متروك لهم. نحن لا نهتم".وحصل فلاديمير بوتين على أكثر من 87 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بحسب نتائج استطلاع الخروج الذي أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، علما بأن الرقم القياسي السابق كان في عام 2018 – 76.69 %. بينما جاء مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف في المركز الثاني بنسبة 4.6% من الأصوات.وتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في هذه الانتخابات، التي اختتمت اليوم الأحد، أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-خصوم-روسيا-فشلوا-في-تعطيل-الانتخابات-الرئاسية-أمام-الروس-في-الخارج-1087086500.html
https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-تحذر-من-انتشار-الأخبار-المضللة-حول-الانتخابات-الروسية-في-الخارج--1087084357.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تهتم برأي الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية الروسية

18:20 GMT 17.03.2024
© Sputnik . Alexandr Piragis / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا)
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Alexandr Piragis
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن التقييم الأمريكي للانتخابات الرئاسية الروسية لن يؤثر على شرعيتها، مضيفا: "روسيا لا تهتم بهذا الأمر".
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان تقييم واشنطن للانتخابات الروسية يمكن أن يكون له أي تأثير على شرعيتها.
وأضاف الدبلوماسي الروسي، أنطونوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الأمر متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت ستعترف بنتيجة الانتخابات، لكن حتى قبل الانتخابات أوضحوا أنهم لن يقبلوهم في دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم، لكن الأمر متروك لهم. نحن لا نهتم".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
الخارجية: خصوم روسيا فشلوا في تعطيل الانتخابات الرئاسية أمام الروس في الخارج
17:49 GMT
وحصل فلاديمير بوتين على أكثر من 87 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بحسب نتائج استطلاع الخروج الذي أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، علما بأن الرقم القياسي السابق كان في عام 2018 – 76.69 %.
بينما جاء مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف في المركز الثاني بنسبة 4.6% من الأصوات.
وتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في هذه الانتخابات، التي اختتمت اليوم الأحد، أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
الخارجية الروسية تحذر من انتشار الأخبار المضللة حول الانتخابات الروسية في الخارج
16:56 GMT
وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
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