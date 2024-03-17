https://sputnikarabic.ae/20240317/الرئيس-بوتين-يزور-المقر-الرئيسي-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087090793.html

بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي

بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي

سبوتنيك عربي

بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي

2024-03-17T20:43+0000

2024-03-17T20:43+0000

2024-03-17T21:35+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/11/1087091540_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_3192910891153d285fa6be642970a791.jpg

وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".وأضاف بوتين أن "كل خطط التنمية في روسيا سيتم تنفيذها بالتأكيد وسيتم تحقيق الأهداف".وأوضح بوتين أن "قلة عدد الشكاوى في مقر الانتخابات الرئاسية الروسية يعكس جودة العمل المبذول".وأكد بوتين أن الإرادة الموحدة للشعب تتشكل من أصوات المواطنين الروس.وأوضح بوتين أن جميع الخطط لتنمية روسيا سيتم تنفيذها بالتأكيد، وسيتم تحقيق الأهداف، واصفا نتائج الانتخابات بأنها علامة ثقة من جانب المواطنين وأملهم في إنجاز كل شيء.وقال بوتين: "المشاركة في الانتخابات في الأراضي الجديدة والحدودية أعلى من المتوسط في كامل البلد وهذا أمرٌ جيد".وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا والصين مستقرة للغاية وتكمل بعضها بعض وسوف تتطور إلى الأفضل.وشدد بوتين أن تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن محاولات أعداء الصين في تشديد العقوبات عليها والقيام باستفزازات بشأن تايوان محكوم عليها بالفشل التام.وأكد بوتين أن قرار تعيين الحكومة الجديدة في روسيا سيتخذ دون ضجة ووفقًا للقانون، مؤكدًا أن هناك شهرين ونصف لاتخاذ القرار.وأضاف: "أنا، مع زملائي من الحكومة والإدارة وقيادة البنك المركزي، سوف نفكر معًا بهدوء، وبطريقة رفاقية، سنتخذ هذه القرارات (الخاصة بتشكيل الحكومة) لا داعي للضجة، فالقانون يعطي مثل هذه الفرصة لحل هذه القضايا خلال شهرين ونصف، وسنفعل ذلك".ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.26% من الأصوات بعد فرز 60% من بطاقات الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي