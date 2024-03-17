https://sputnikarabic.ae/20240317/الرئيس-بوتين-يزور-المقر-الرئيسي-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087090793.html
بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي
بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي
سبوتنيك عربي
بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي
2024-03-17T20:43+0000
2024-03-17T20:43+0000
2024-03-17T21:35+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".وأضاف بوتين أن "كل خطط التنمية في روسيا سيتم تنفيذها بالتأكيد وسيتم تحقيق الأهداف".وأوضح بوتين أن "قلة عدد الشكاوى في مقر الانتخابات الرئاسية الروسية يعكس جودة العمل المبذول".وأكد بوتين أن الإرادة الموحدة للشعب تتشكل من أصوات المواطنين الروس.وأوضح بوتين أن جميع الخطط لتنمية روسيا سيتم تنفيذها بالتأكيد، وسيتم تحقيق الأهداف، واصفا نتائج الانتخابات بأنها علامة ثقة من جانب المواطنين وأملهم في إنجاز كل شيء.وقال بوتين: "المشاركة في الانتخابات في الأراضي الجديدة والحدودية أعلى من المتوسط في كامل البلد وهذا أمرٌ جيد".وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا والصين مستقرة للغاية وتكمل بعضها بعض وسوف تتطور إلى الأفضل.وشدد بوتين أن تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن محاولات أعداء الصين في تشديد العقوبات عليها والقيام باستفزازات بشأن تايوان محكوم عليها بالفشل التام.وأكد بوتين أن قرار تعيين الحكومة الجديدة في روسيا سيتخذ دون ضجة ووفقًا للقانون، مؤكدًا أن هناك شهرين ونصف لاتخاذ القرار.وأضاف: "أنا، مع زملائي من الحكومة والإدارة وقيادة البنك المركزي، سوف نفكر معًا بهدوء، وبطريقة رفاقية، سنتخذ هذه القرارات (الخاصة بتشكيل الحكومة) لا داعي للضجة، فالقانون يعطي مثل هذه الفرصة لحل هذه القضايا خلال شهرين ونصف، وسنفعل ذلك".ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.26% من الأصوات بعد فرز 60% من بطاقات الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي
بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي
بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي
20:43 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 21:35 GMT 17.03.2024)
يتبع
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
وأضاف بوتين أن "كل خطط التنمية في روسيا سيتم تنفيذها بالتأكيد وسيتم تحقيق الأهداف".
وأوضح بوتين أن "قلة عدد الشكاوى في مقر الانتخابات الرئاسية الروسية يعكس جودة العمل المبذول".
وأكد بوتين أن "هناك شروط لمزيد من التقدم حتى تصبح روسيا أقوى وأكثر فعالية، هذا عمل مهم جدًا للبلاد، حيث يسمح لنا بتوطيد المجتمع، وإظهار صحة خيارنا الذي نتبعه، وصحة المسار الذي نتبعه، وتهيئة الظروف لمزيد من المضي قدمًا، حتى تكون روسيا متساوية أقوى وأكثر فعالية".
وأكد بوتين أن الإرادة الموحدة للشعب تتشكل من أصوات المواطنين الروس.
وأوضح بوتين أن جميع الخطط لتنمية روسيا سيتم تنفيذها بالتأكيد، وسيتم تحقيق الأهداف، واصفا نتائج الانتخابات بأنها علامة ثقة من جانب المواطنين وأملهم في إنجاز كل شيء.
وأضاف بوتين: "نحن بحاجة إلى تحقيق أهداف العملية العسكرية وتعزيز القدرة الدفاعية الروسية والقوات المسلحة".
وقال بوتين: "المشاركة في الانتخابات في الأراضي الجديدة والحدودية أعلى من المتوسط في كامل البلد وهذا أمرٌ جيد".
وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا والصين مستقرة للغاية وتكمل بعضها بعض وسوف تتطور إلى الأفضل.
وشدد بوتين أن تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن محاولات أعداء الصين في تشديد العقوبات عليها والقيام باستفزازات بشأن تايوان محكوم عليها بالفشل التام.
وأكد بوتين أن قرار تعيين الحكومة الجديدة في روسيا سيتخذ دون ضجة ووفقًا للقانون، مؤكدًا أن هناك شهرين ونصف لاتخاذ القرار.
وقال بوتين: "السؤال الآن هو تحديد من وفي أي مكان سيعمل بشكل أكثر فعالية، وبذلك تكون النتيجة الإجمالية للعمل الجماعي هي الحد الأقصى".
وأضاف: "أنا، مع زملائي من الحكومة والإدارة وقيادة البنك المركزي، سوف نفكر معًا بهدوء، وبطريقة رفاقية، سنتخذ هذه القرارات (الخاصة بتشكيل الحكومة) لا داعي للضجة، فالقانون يعطي مثل هذه الفرصة لحل هذه القضايا خلال شهرين ونصف، وسنفعل ذلك".
ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.26% من الأصوات بعد فرز 60% من بطاقات الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.