https://sputnikarabic.ae/20240318/السفارة-الروسية-في-لندن-الخطط-الغربية-لزعزعة-استقرار-روسيا-باءت-بالفشل-1087124614.html

السفارة الروسية في لندن: الخطط الغربية لزعزعة استقرار روسيا باءت بالفشل

السفارة الروسية في لندن: الخطط الغربية لزعزعة استقرار روسيا باءت بالفشل

سبوتنيك عربي

صرّحت السفارة الروسية في لندن بأن خطط الغرب الجماعي فشلت "لتغيير سلوك" روسيا من خلال زعزعة استقرارها، وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة الدعم الشعبي... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T19:28+0000

2024-03-18T19:28+0000

2024-03-18T19:28+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

بريطانيا

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وجاء في بيان السفارة: "لقد فشلت خطط الغرب الجماعي "لتغيير سلوك" بلدنا من خلال زعزعة استقراره، وأظهرت نتائج التصويت بشكل مقنع نضج وتماسك المجتمع الروسي، ودعمه الكامل لمسار السياسة الخارجية لقيادة بلدنا".وتابع البيان: "تصرفت البعثات الدبلوماسية والقنصلية البريطانية في بلادنا على وشك التدخل الصريح في الشؤون الداخلية، وحرضت بشكل أساسي على إفساد بطاقات الاقتراع في أيام التصويت".وفاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, بريطانيا