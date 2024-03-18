https://sputnikarabic.ae/20240318/برلماني-بحريني-انتخاب-بوتين-يعكس-التأييد-الواسع-لموقفه-الدولي-حيال-القضايا-العالمية-1087107611.html

برلماني بحريني: انتخاب بوتين يعكس التأييد الواسع لموقفه الدولي حيال القضايا العالمية

برلماني بحريني: انتخاب بوتين يعكس التأييد الواسع لموقفه الدولي حيال القضايا العالمية

سبوتنيك عربي

قال البرلماني البحريني، ممدوح الصالح، إن تصدّر الرئيس بوتين في الانتخابات - بحسب النتائج الأولية التي تشير إلى فوزه بنسبة كبيرة من الأصوات - يعكس دعما واسعا من... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T11:04+0000

2024-03-18T11:04+0000

2024-03-18T11:04+0000

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأضاف الصالح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الانتخابات الرئاسية الروسية شأن داخلي يقرره الشعب الروسي، و"نحن نحترم ما تقرره الشعوب حيال مصيرها، لكن العالم بأجمعه ينتظر نتائج هذه الانتخابات لما لروسيا من دور عالمي كبير يقرّ به المجتمع الدولي بأكمله".ويرى الصالح أن انتخاب الروس لبوتين يؤكد رغبتهم في استمرار السياسات الحالية والاستقرار السياسي، الذي يمثله بوتين طوال سنوات حكمه. ومن جهة أخرى فإن اختيار بوتين يعكس التأييد الواسع لموقفه الدولي حيال القضايا العالمية، خاصة في ظل التحديات الراهنة والوضع الاقتصادي العالمي لما لروسيا من دور فاعل فيه.يشير البرلماني البحريني إلى أنه من المتوقع أن يعزز بوتين موقفه السياسي داخليا وخارجيا دون تغيير جذري، وإعادة انتخابه، يؤكد رغبة من الشعب الروسي في استمرار الرئيس في سياسته.وتابع: "قد تكون هناك تطورات في السياسة الخارجية والداخلية انسجاما مع ما تحدده المرحلة والتحديات الجديدة والمتغيرات العالمية".يتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع.وأجريت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024، فيما نشرت بيانات نتائج التصويت في مركز لجنة الانتخابات المركزية، وتمت معالجة 99.52% من أوراق الاقتراع.وحصل كل من نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) على 4.30% من الأصوات، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) على 3.20% من الأصوات، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على3.81% من الأصوات.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/شي-يهنئ-بوتين-على-إعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-1087106060.html

https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-ليس-لديها-أي-مرشح-مفضل-في-انتخابات-الرئاسة-الأمريكية-1087096981.html

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