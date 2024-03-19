https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-17-موقعا-في-جنوب-لبنان-1087187848.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف 17 موقعا في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يستهدف 17 موقعا في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف 17 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T23:57+0000
2024-03-19T23:57+0000
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جنوب لبنان- سبوتنيك. وأوضح المصدر إن الجيش الإسرائيلي قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان" وادي السلوقي، العديسة، ميس الجبل، كفرحمام، راشيا الفخار، رب ثلاثين، بليدا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات رامية، بيت ليف، عيتا الشعب، دبل، حانين، وفي القطاع الغربي بلدات طيرحرفا، وادي حامول، مروحين، الناقورة، الظهيرة".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. وذكر "حزب الله" في بيانات متعاقبة، أن "عناصره، قصفوا انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وتحركاً للجنود داخل موقع المالكية، وقوة عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف "آلية عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه أصابها إصابة مباشرة، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح".كما تم استهداف "قوة عسكرية إسرائيلية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، ومستوطنة زرعيت بصاروخ فلق (1)، وقصف موقع رويسات العلم، وتجمعا للجنود في محيطه".واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-اللبنانية-1087143637.html
https://sputnikarabic.ae/20240306/مقتل-3-أشخاص-من-عائلة-واحدة-بغارة-إسرائيلية-على-بلدة-جنوبي-لبنان-1086704848.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
الجيش الإسرائيلي يستهدف 17 موقعا في جنوب لبنان
أفاد مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف 17 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط.
جنوب لبنان- سبوتنيك. وأوضح المصدر إن الجيش الإسرائيلي قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان" وادي السلوقي، العديسة، ميس الجبل، كفرحمام، راشيا الفخار، رب ثلاثين، بليدا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات رامية، بيت ليف، عيتا الشعب، دبل، حانين، وفي القطاع الغربي بلدات طيرحرفا، وادي حامول، مروحين، الناقورة، الظهيرة".
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي
وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وذكر "حزب الله
" في بيانات متعاقبة، أن "عناصره، قصفوا انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وتحركاً للجنود داخل موقع المالكية، وقوة عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات".
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف "آلية عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه أصابها إصابة مباشرة، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح".
كما تم استهداف "قوة عسكرية إسرائيلية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، ومستوطنة زرعيت بصاروخ فلق (1)، وقصف موقع رويسات العلم، وتجمعا للجنود في محيطه".
واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.