الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ "كروز" في إيلات قادم من البحر الأحمر
20:39 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 19.03.2024)
© Photo / Public domainانطلاق صاروخ "هاربون" من سفينة حربية أمريكية
© Photo / Public domain
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كروز في مدينة إيلات جنوبي البلاد قادم من البحر الأحمر.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط هدف شمال مدينة إيلات، يوم الأحد الماضي، وأن الهدف عبارة عن صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر وسقط في منطقة مفتوحة.
#عاجل متابعة لسقوط هدف بطئ شمال مدينة ايلات أمس الأول فالحديث عن صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر وسقط في منطقة مفتوحة حيث كان الهدف تحت مراقبة سلاح الجو. لم تقع إصابات أو أضرار ويتم التحقيق في الحادث— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 19, 2024
وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في الواقعة حيث كان الهدف تحت مراقبة سلاح الجو، مضيفا أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
فيما أوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الصاروخ أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر نحو مدينة إيلات حيث اخترق منظومات الدفاع وسقط في المدنية الواقعة جنوبي البلاد.
فيما نشر ألموج بوكير، مراسل القناة الإسرائيلية لقطات فيديو أكد أنها تعود للصاروخ اليمني الذي سقط في منطقة مفتوحة.
אחרי שפירסמנו הערב את הסירטון הזה מאילת: טיל שיוט ששוגר מתימן ונפל בשטח פתוח בעיר, ותהינו למה דובר צהל לא הוציא הודעה מסודרת לתושבים, יוצאת הערב ההודעה שאמורה הייתה לצאת ביום שני:— almog boker (@bokeralmog) March 19, 2024
דובר צה"ל:
בהמשך למטרה האווירית שנפלה צפונית לעיר אילת שלשום בלילה (א׳), טיל שיוט שהגיע מכיוון ים… pic.twitter.com/VufQuJiB7S
ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في الثاني من الشهر الماضي، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".
צה"ל מאשר: הנפילה סמוך לאילת - טיל שיוט שהגיע מכיוון ים סוף— עכשיו 14 (@Now14Israel) March 19, 2024
לכתבה - https://t.co/IfnaXXZNiG
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 pic.twitter.com/p08ZXHJefG
يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.