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https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-صاروخ-كروز-في-إيلات-قادم-من-البحر-الأحمر-1087185416.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ "كروز" في إيلات قادم من البحر الأحمر
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ "كروز" في إيلات قادم من البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كروز في مدينة إيلات جنوبي البلاد قادم من البحر الأحمر. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T20:39+0000
2024-03-19T20:45+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط هدف شمال مدينة إيلات، يوم الأحد الماضي، وأن الهدف عبارة عن صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر وسقط في منطقة مفتوحة.وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في الواقعة حيث كان الهدف تحت مراقبة سلاح الجو، مضيفا أنه لم تقع إصابات أو أضرار.فيما أوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الصاروخ أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر نحو مدينة إيلات حيث اخترق منظومات الدفاع وسقط في المدنية الواقعة جنوبي البلاد.فيما نشر ألموج بوكير، مراسل القناة الإسرائيلية لقطات فيديو أكد أنها تعود للصاروخ اليمني الذي سقط في منطقة مفتوحة.ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في الثاني من الشهر الماضي، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
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طوفان الأقصى, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ "كروز" في إيلات قادم من البحر الأحمر

20:39 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 19.03.2024)
© Photo / Public domainانطلاق صاروخ "هاربون" من سفينة حربية أمريكية
انطلاق صاروخ هاربون من سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Photo / Public domain
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كروز في مدينة إيلات جنوبي البلاد قادم من البحر الأحمر.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط هدف شمال مدينة إيلات، يوم الأحد الماضي، وأن الهدف عبارة عن صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر وسقط في منطقة مفتوحة.
وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في الواقعة حيث كان الهدف تحت مراقبة سلاح الجو، مضيفا أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
فيما أوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الصاروخ أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر نحو مدينة إيلات حيث اخترق منظومات الدفاع وسقط في المدنية الواقعة جنوبي البلاد.
فيما نشر ألموج بوكير، مراسل القناة الإسرائيلية لقطات فيديو أكد أنها تعود للصاروخ اليمني الذي سقط في منطقة مفتوحة.
ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في الثاني من الشهر الماضي، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
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19:40 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
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