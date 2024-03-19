https://sputnikarabic.ae/20240319/السيسي-يهنئ-بوتين-بمناسبة-إعادة-انتخابه-لفترة-رئاسية-جديدة--1087161844.html

السيسي يهنئ بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

السيسي يهنئ بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

سبوتنيك عربي

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T11:46+0000

2024-03-19T11:46+0000

2024-03-19T11:46+0000

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأشاد السيسي، في بيان له، بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.وفاز فلاديمير بوتين، بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.وأغلقت مساء الأحد الماضي، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب بوتين،،عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية. وقال في كلمة من مقره الانتخابي: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-الحملة-الانتخابية-كانت-حضارية-والتزمت-بالقانون-الروسي-بشكل-تام-1087117926.html

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