https://sputnikarabic.ae/20240319/سياسي-فرنسي-ماكرون-يقود-فرنسا-للحرب-مع-روسيا-1087168468.html
سياسي فرنسي: ماكرون يقود فرنسا للحرب مع روسيا
سياسي فرنسي: ماكرون يقود فرنسا للحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح، هنري جينيه، المستشار السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بأن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وبتصريحاته القاسية تجاه روسيا، قد يقود باريس... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T12:50+0000
2024-03-19T12:50+0000
2024-03-19T12:50+0000
روسيا
أخبار فرنسا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104410/99/1044109968_0:129:1959:1231_1920x0_80_0_0_0ba3cdf3850ff928f7a746621e47c851.jpg
وقال جينيه في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، عن ماكرون: "أرى فيه رئيسًا يريد الحرب ويتجه نحوها".وأشار السياسي الفرنسي، إلى أن أوكرانيا لن تعود إلى حدود عام 1991، لذا فإن أفضل حل للنزاع هو المفاوضات مع روسيا وتأمين الوضع المحايد لأوكرانيا.سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسيةوفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرونوتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240318/نائب-فرنسي-ماكرون-قدم-ضد-إرادته-معروفا-لبوتين--1087102990.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104410/99/1044109968_0:0:1851:1388_1920x0_80_0_0_636331b188bc465845ceea9adb0296e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
سياسي فرنسي: ماكرون يقود فرنسا للحرب مع روسيا
صرح، هنري جينيه، المستشار السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بأن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وبتصريحاته القاسية تجاه روسيا، قد يقود باريس إلى صدام عسكري مع موسكو.
وقال جينيه في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، عن ماكرون: "أرى فيه رئيسًا يريد الحرب ويتجه نحوها".
وعلّق جينيه على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، بالقول: "لا يمكن استبعاد أي شيء، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع إلى حد الحرب النووية".
وأشار السياسي الفرنسي، إلى أن أوكرانيا لن تعود إلى حدود عام 1991، لذا فإن أفضل حل للنزاع هو المفاوضات مع روسيا وتأمين الوضع المحايد لأوكرانيا.
وأضاف: "لقد أُريق الكثير من الدماء على هذه الأرض، ومن الصعب أن نتصور أن روسيا سوف تتخلى على الفور عن شبه جزيرة القرم أو دونباس أو لوغانسك".
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".
ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة الفرنسية، في أوائل مارس/ آذار الجاري، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.