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سياسي فرنسي: ماكرون يقود فرنسا للحرب مع روسيا
سياسي فرنسي: ماكرون يقود فرنسا للحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح، هنري جينيه، المستشار السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بأن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وبتصريحاته القاسية تجاه روسيا، قد يقود باريس... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T12:50+0000
2024-03-19T12:50+0000
روسيا
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وقال جينيه في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، عن ماكرون: "أرى فيه رئيسًا يريد الحرب ويتجه نحوها".وأشار السياسي الفرنسي، إلى أن أوكرانيا لن تعود إلى حدود عام 1991، لذا فإن أفضل حل للنزاع هو المفاوضات مع روسيا وتأمين الوضع المحايد لأوكرانيا.سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسيةوفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرونوتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240318/نائب-فرنسي-ماكرون-قدم-ضد-إرادته-معروفا-لبوتين--1087102990.html
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم
روسيا, أخبار فرنسا , العالم

سياسي فرنسي: ماكرون يقود فرنسا للحرب مع روسيا

12:50 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصورماكرون في مؤتمر برلين
ماكرون في مؤتمر برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Сергей Гунеев
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صرح، هنري جينيه، المستشار السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بأن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وبتصريحاته القاسية تجاه روسيا، قد يقود باريس إلى صدام عسكري مع موسكو.
وقال جينيه في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، عن ماكرون: "أرى فيه رئيسًا يريد الحرب ويتجه نحوها".

وعلّق جينيه على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، بالقول: "لا يمكن استبعاد أي شيء، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع إلى حد الحرب النووية".

وأشار السياسي الفرنسي، إلى أن أوكرانيا لن تعود إلى حدود عام 1991، لذا فإن أفضل حل للنزاع هو المفاوضات مع روسيا وتأمين الوضع المحايد لأوكرانيا.
سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسية

وأضاف: "لقد أُريق الكثير من الدماء على هذه الأرض، ومن الصعب أن نتصور أن روسيا سوف تتخلى على الفور عن شبه جزيرة القرم أو دونباس أو لوغانسك".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
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أمس, 05:50 GMT
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".
ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.
بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون

وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة الفرنسية، في أوائل مارس/ آذار الجاري، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.

وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
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