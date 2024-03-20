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https://sputnikarabic.ae/20240320/أمريكا-تكشف-عن-اقتراح-بديلا-عن-اقتحام-رفح-ما-علاقة-مصر-1087189922.html
أمريكا تكشف عن خطة بديلة لاقتحام رفح... ما علاقة مصر؟
أمريكا تكشف عن خطة بديلة لاقتحام رفح... ما علاقة مصر؟
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "ستقترح خلال لقاء أمريكي إسرائيلي مرتقب هذا الأسبوع، على إسرائيل تأمين الحدود بشكل أكبر بين مصر وغزة كبديل عن... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T06:35+0000
2024-03-20T06:35+0000
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وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "التوصل إلى ترتيب جديد مع القاهرة وبناء البنية التحتية اللازمة لقطع طريق التهريب بين القطاع والأراضي المصرية سيكون أكثر أهمية وفعالية في تفكيك حماس من شن هجوم بري كبير في المدينة المكتظة بالنازحين".وأضاف: "إذا اقتحمت إسرائيل رفح مع كل ما سيترتب على ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، فإن التعاون مع مصر حول ممر فيلادلفيا سيكون أصعب بكثير"، متابعا: "ستقدم كذلك أفكارا بديلة حول مواصلة ل ملاحقة قادة حماس دون شن عملية برية كبيرة في رفح".وأكد المسؤول أن "معارضة الولايات المتحدة لغزو بري كبير في رفح لا تعني أنها تعارض تنفيذ المزيد من الاغتيالت أو الاستهدافات ضد قادة حماس في رفح أو في أي مكان آخر"، لافتاً إلى أن الخطط البديلة التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديمها للوفد الإسرائيلي ستركز على هذا الهدف أيضا.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240319/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تنفذ-تهديداتها-في-رفح-وتمضي-نحو-المزيد-من-التصعيد-1087180311.html
https://sputnikarabic.ae/20240319/نتنياهو-لدينا-خلاف-مع-الأمريكيين-بشأن-ضرورة-دخول-رفح-وليس-حيال-القضاء-على-حماس-1087176094.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

أمريكا تكشف عن خطة بديلة لاقتحام رفح... ما علاقة مصر؟

06:35 GMT 20.03.2024
© AFP 2023 / Said Khatibتداعيات القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، فلسطين، في 12 فبراير 2024
تداعيات القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، فلسطين، في 12 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
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كشف مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "ستقترح خلال لقاء أمريكي إسرائيلي مرتقب هذا الأسبوع، على إسرائيل تأمين الحدود بشكل أكبر بين مصر وغزة كبديل عن اقتحام مدينة رفح".
وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "التوصل إلى ترتيب جديد مع القاهرة وبناء البنية التحتية اللازمة لقطع طريق التهريب بين القطاع والأراضي المصرية سيكون أكثر أهمية وفعالية في تفكيك حماس من شن هجوم بري كبير في المدينة المكتظة بالنازحين".
وأضاف: "إذا اقتحمت إسرائيل رفح مع كل ما سيترتب على ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، فإن التعاون مع مصر حول ممر فيلادلفيا سيكون أصعب بكثير"، متابعا: "ستقدم كذلك أفكارا بديلة حول مواصلة ل ملاحقة قادة حماس دون شن عملية برية كبيرة في رفح".
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تنفذ تهديداتها في رفح وتمضي نحو المزيد من التصعيد
أمس, 16:25 GMT
وأكد المسؤول أن "معارضة الولايات المتحدة لغزو بري كبير في رفح لا تعني أنها تعارض تنفيذ المزيد من الاغتيالت أو الاستهدافات ضد قادة حماس في رفح أو في أي مكان آخر"، لافتاً إلى أن الخطط البديلة التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديمها للوفد الإسرائيلي ستركز على هذا الهدف أيضا.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
نتنياهو: لدينا خلاف مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول رفح وليس حيال القضاء على "حماس"
أمس, 14:38 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار بن غوريون 06:24 GMT
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