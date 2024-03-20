https://sputnikarabic.ae/20240320/أمريكا-تكشف-عن-اقتراح-بديلا-عن-اقتحام-رفح-ما-علاقة-مصر-1087189922.html

أمريكا تكشف عن خطة بديلة لاقتحام رفح... ما علاقة مصر؟

أمريكا تكشف عن خطة بديلة لاقتحام رفح... ما علاقة مصر؟

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "ستقترح خلال لقاء أمريكي إسرائيلي مرتقب هذا الأسبوع، على إسرائيل تأمين الحدود بشكل أكبر بين مصر وغزة كبديل عن... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T06:35+0000

2024-03-20T06:35+0000

2024-03-20T06:35+0000

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وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "التوصل إلى ترتيب جديد مع القاهرة وبناء البنية التحتية اللازمة لقطع طريق التهريب بين القطاع والأراضي المصرية سيكون أكثر أهمية وفعالية في تفكيك حماس من شن هجوم بري كبير في المدينة المكتظة بالنازحين".وأضاف: "إذا اقتحمت إسرائيل رفح مع كل ما سيترتب على ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، فإن التعاون مع مصر حول ممر فيلادلفيا سيكون أصعب بكثير"، متابعا: "ستقدم كذلك أفكارا بديلة حول مواصلة ل ملاحقة قادة حماس دون شن عملية برية كبيرة في رفح".وأكد المسؤول أن "معارضة الولايات المتحدة لغزو بري كبير في رفح لا تعني أنها تعارض تنفيذ المزيد من الاغتيالت أو الاستهدافات ضد قادة حماس في رفح أو في أي مكان آخر"، لافتاً إلى أن الخطط البديلة التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديمها للوفد الإسرائيلي ستركز على هذا الهدف أيضا.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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