https://sputnikarabic.ae/20240320/الدفاع-التركية-تعلن-تدمير-27-موقعا-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-فيديو-1087193815.html
الدفاع التركية تعلن تدمير 27 موقعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق... فيديو
الدفاع التركية تعلن تدمير 27 موقعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T09:20+0000
2024-03-20T09:20+0000
2024-03-20T09:20+0000
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وقالت الوزارة في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إن العملية استهدفت مواقع في مناطق متينا، والزاب، وجارا، وهاركوك، وقنديل، شمالي العراق.وأوضحت أن العملية دمرت 27 هدفًا، بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب.وكان الجيش التركي قد أعلن، أمس، مصرع جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، جراء اشتباكات مع عناصر الحزب الذين حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في المنطقة.وأكدت وزارة الدفاع التركية قتل 6 عناصر من الحزب، وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات، مع مواصلة قوات الجيش عملياته في المكان.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20240314/تركيا-تعرب-عن-ارتياحها-لقرار-مجلس-الأمن-القومي-العراقي-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-منظمة-محظورة-1086998927.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدفاع التركية تعلن تدمير 27 موقعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إن العملية استهدفت مواقع في مناطق متينا، والزاب، وجارا، وهاركوك، وقنديل، شمالي العراق
.
وأوضحت أن العملية دمرت 27 هدفًا، بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب.
وكان الجيش التركي
قد أعلن، أمس، مصرع جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، جراء اشتباكات مع عناصر الحزب الذين حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في المنطقة.
وأكدت وزارة الدفاع التركية قتل 6 عناصر من الحزب، وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات، مع مواصلة قوات الجيش عملياته في المكان.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها
، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.