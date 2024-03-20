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https://sputnikarabic.ae/20240320/اللجان-الثورية-الليبية-توجه-كلمة-لبوتين-بعد-انتخابه-رئيسا-لولاية-جديدة-1087214621.html
"اللجان الثورية" الليبية توجه كلمة لبوتين بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة
"اللجان الثورية" الليبية توجه كلمة لبوتين بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة
سبوتنيك عربي
قدمت حركة "اللجان الثورية" الليبية، اليوم الأربعاء، التهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T19:14+0000
2024-03-20T19:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
أخبار ليبيا اليوم
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وفي بيان خاص حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، تقدمت اللجان الليبية بالتهنئة لبوتين، وذلك "فى ظل الظروف والتحديات التي تواجهها روسيا ونيابة عن شعوب العالم المتطلعة للحرية وكسر قيود الهيمنة والدفاع عن الوجود والمصير التي تتفاعل معكم فيها كافة قلاع الحرية فى العالم، نتقدم بالتهنئة للرئيس بوتين".وأضافت اللجان في بيانها أن اختيار فلاديمير بوتين لولاية جديدة يأتي باعتباره قيمة عظيمة وتحد أكبر للأمة الروسية، وذلك فى "هذه المرحلة المصيرية التاريخية والتى ستعيد التوازن للعالم وتعيد الأمل للشعوب والأمم المحتلة والمحاصرة".وشدد اللجان الثورية الليبية في بيانها على أن اختيار الرئيس بوتين لولاية جديدة قد أظهر وعيا كبيرا وتماسكا قويا من الأمة الروسية باختياره لقيادة هذه المرحلة، معربة عن التحامها مع الشعب الروسي في خياراته التاريخية، داعية الأمم والشعوب المضطهدة للتحالف وتكوين جبهة عالمية شعبية ثورية.وأوضح البيان أن "تلك الجبهة العالمية تمتد من الصين وكوريا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية مرورا بشعوب الأمة الإسلامية والشعوب الرافضة الرأسمالية والاستعمار والمحبة للسلام فى أوروبا وخاصة قوى اليسار، على أن تكون للقيادة الروسية والصينية دور رائد فيها".وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.سبق أن حدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/هنية-يهنئ-بوتين-بإعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-ويشيد-بموقف-موسكو-الداعم-لفلسطين-1087175419.html
https://sputnikarabic.ae/20240320/سياسيون-سوريون-يعبرون-عن-آرائهم-بفوز-بوتين-في-الانتخابات-1087207181.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, أخبار ليبيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, أخبار ليبيا اليوم

"اللجان الثورية" الليبية توجه كلمة لبوتين بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة

19:14 GMT 20.03.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . POOL
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قدمت حركة "اللجان الثورية" الليبية، اليوم الأربعاء، التهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة.
وفي بيان خاص حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، تقدمت اللجان الليبية بالتهنئة لبوتين، وذلك "فى ظل الظروف والتحديات التي تواجهها روسيا ونيابة عن شعوب العالم المتطلعة للحرية وكسر قيود الهيمنة والدفاع عن الوجود والمصير التي تتفاعل معكم فيها كافة قلاع الحرية فى العالم، نتقدم بالتهنئة للرئيس بوتين".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا ويشيد بموقف موسكو الداعم لفلسطين
أمس, 14:20 GMT
وأضافت اللجان في بيانها أن اختيار فلاديمير بوتين لولاية جديدة يأتي باعتباره قيمة عظيمة وتحد أكبر للأمة الروسية، وذلك فى "هذه المرحلة المصيرية التاريخية والتى ستعيد التوازن للعالم وتعيد الأمل للشعوب والأمم المحتلة والمحاصرة".
وشدد اللجان الثورية الليبية في بيانها على أن اختيار الرئيس بوتين لولاية جديدة قد أظهر وعيا كبيرا وتماسكا قويا من الأمة الروسية باختياره لقيادة هذه المرحلة، معربة عن التحامها مع الشعب الروسي في خياراته التاريخية، داعية الأمم والشعوب المضطهدة للتحالف وتكوين جبهة عالمية شعبية ثورية.
وأوضح البيان أن "تلك الجبهة العالمية تمتد من الصين وكوريا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية مرورا بشعوب الأمة الإسلامية والشعوب الرافضة الرأسمالية والاستعمار والمحبة للسلام فى أوروبا وخاصة قوى اليسار، على أن تكون للقيادة الروسية والصينية دور رائد فيها".
فعاليات طلابية وأكاديمية المشاركة وقوفها إلى جانب حق روسيا المشروع في حماية المدنيين الآمنين في دونيتسك ولوغانسك، في ساحة جامعة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
سياسيون سوريون يعبرون عن آرائهم بفوز بوتين في الانتخابات
13:57 GMT
وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار 2024.
سبق أن حدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
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