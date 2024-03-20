https://sputnikarabic.ae/20240320/اللجان-الثورية-الليبية-توجه-كلمة-لبوتين-بعد-انتخابه-رئيسا-لولاية-جديدة-1087214621.html
"اللجان الثورية" الليبية توجه كلمة لبوتين بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة
"اللجان الثورية" الليبية توجه كلمة لبوتين بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة
سبوتنيك عربي
قدمت حركة "اللجان الثورية" الليبية، اليوم الأربعاء، التهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T19:14+0000
2024-03-20T19:14+0000
2024-03-20T19:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087148889_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_617cad501ced60f4e0d3f07b4e6a0bcb.jpg
وفي بيان خاص حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، تقدمت اللجان الليبية بالتهنئة لبوتين، وذلك "فى ظل الظروف والتحديات التي تواجهها روسيا ونيابة عن شعوب العالم المتطلعة للحرية وكسر قيود الهيمنة والدفاع عن الوجود والمصير التي تتفاعل معكم فيها كافة قلاع الحرية فى العالم، نتقدم بالتهنئة للرئيس بوتين".وأضافت اللجان في بيانها أن اختيار فلاديمير بوتين لولاية جديدة يأتي باعتباره قيمة عظيمة وتحد أكبر للأمة الروسية، وذلك فى "هذه المرحلة المصيرية التاريخية والتى ستعيد التوازن للعالم وتعيد الأمل للشعوب والأمم المحتلة والمحاصرة".وشدد اللجان الثورية الليبية في بيانها على أن اختيار الرئيس بوتين لولاية جديدة قد أظهر وعيا كبيرا وتماسكا قويا من الأمة الروسية باختياره لقيادة هذه المرحلة، معربة عن التحامها مع الشعب الروسي في خياراته التاريخية، داعية الأمم والشعوب المضطهدة للتحالف وتكوين جبهة عالمية شعبية ثورية.وأوضح البيان أن "تلك الجبهة العالمية تمتد من الصين وكوريا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية مرورا بشعوب الأمة الإسلامية والشعوب الرافضة الرأسمالية والاستعمار والمحبة للسلام فى أوروبا وخاصة قوى اليسار، على أن تكون للقيادة الروسية والصينية دور رائد فيها".وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.سبق أن حدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/هنية-يهنئ-بوتين-بإعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-ويشيد-بموقف-موسكو-الداعم-لفلسطين-1087175419.html
https://sputnikarabic.ae/20240320/سياسيون-سوريون-يعبرون-عن-آرائهم-بفوز-بوتين-في-الانتخابات-1087207181.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, أخبار ليبيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, أخبار ليبيا اليوم
"اللجان الثورية" الليبية توجه كلمة لبوتين بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة
قدمت حركة "اللجان الثورية" الليبية، اليوم الأربعاء، التهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة.
وفي بيان خاص حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، تقدمت اللجان الليبية بالتهنئة لبوتين، وذلك "فى ظل الظروف والتحديات التي تواجهها روسيا ونيابة عن شعوب العالم المتطلعة للحرية وكسر قيود الهيمنة والدفاع عن الوجود والمصير التي تتفاعل معكم فيها كافة قلاع الحرية فى العالم، نتقدم بالتهنئة للرئيس بوتين".
وأضافت اللجان في بيانها أن اختيار فلاديمير بوتين لولاية جديدة
يأتي باعتباره قيمة عظيمة وتحد أكبر للأمة الروسية، وذلك فى "هذه المرحلة المصيرية التاريخية والتى ستعيد التوازن للعالم وتعيد الأمل للشعوب والأمم المحتلة والمحاصرة".
وشدد اللجان الثورية الليبية في بيانها على أن اختيار الرئيس بوتين لولاية جديدة قد أظهر وعيا كبيرا وتماسكا قويا من الأمة الروسية باختياره لقيادة هذه المرحلة، معربة عن التحامها مع الشعب الروسي في خياراته التاريخية، داعية الأمم والشعوب المضطهدة للتحالف وتكوين جبهة عالمية شعبية ثورية.
وأوضح البيان أن "تلك الجبهة العالمية تمتد من الصين وكوريا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية
مرورا بشعوب الأمة الإسلامية والشعوب الرافضة الرأسمالية والاستعمار والمحبة للسلام فى أوروبا وخاصة قوى اليسار، على أن تكون للقيادة الروسية والصينية دور رائد فيها".
وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين
بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار 2024.
سبق أن حدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية
في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.