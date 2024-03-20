المتطوع الذي أنقذ قائد دبابة "أليوشا" يحصل على وسام الشجاعة
09:44 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 20.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أحد المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، سيرغي سولينوف، الذي أنقذ قائده، الذي قام بدوره لاحقًا بتحقيق إنجاز كجزء من طاقم دبابة "أليوشا"، حصل على وسام الشجاعة.
وقالت الوزارة: "رصد سيرغي سولينوف (ملقب بـ "كوليوتشي") طائرة مسيرة تحوم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق قائد الفصيلة الملازم ألكسندر ليفاكوف، أثناء وجوده على الخط الأمامي أثناء مهمة قتالية. وعندما رأى قنبلة يدوية تسقط في المنطقة المجاورة مباشرة، قام دون تردد بتغطية القائد بجسده، وبالتالي إنقاذ حياته".
وواصل ليفاكوف قيادة الأفراد، وأكملت وحدته مهمتها القتالية. وفي وقت لاحق، قام كجزء من طاقم دبابة "أليوشا" بعمل إنجاز.
سلّم المفوض العسكري لمنطقة بريوبرازينسكي في موسكو، العقيد سيرغي تريغيليف، الجائزة للمتطوع.
وقال سولينوف: "بالطبع، كان من دواعي سروري الحصول على هذه الجائزة الرفيعة. لكنها كانت مفاجأة بالنسبة لي. كنت أقوم بواجبي العسكري للتو. وأعتقد أن ليفاكوف كان سيفعل الشيء نفسه".
وقال المقاتل إنه كان سعيدًا بشكل خاص لأن ليفاكوف جاء إلى حفل توزيع الجوائز وصافحه شخصيًا، وربت على كتفه، وقال له إنه يستحق الجائزة.
وأضاف القائد: "لم أسمع الانفجار نفسه. كل شيء حدث بسرعة كبيرة. حجب سيرغي كل الشظايا عني، ولم تصبني إلا واحدة. لقد أعطاني الحياة ببساطة! وعندما سنحت الفرصة، قمنا بإجلائه إلى مكان آمن، وواصلت أنا نفسي الأمر. نفذنا المهمة، وضبطنا نيران مدفعيتنا. لم أترك المعركة. كل هذا بفضله".
قام طاقم دبابة "أليوشا" التي أوقفت المجموعة المدرعة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه، بتدمير ثماني مركبات مدرعة للعدو في المعركة. ثم قام طاقم الدبابة بتغطية وحدات البنادق الآلية أثناء انتشارها في تشكيلات قتالية لمدة 40 دقيقة تقريبًا. وبلغت خسائر العدو بالإضافة إلى المعدات المدمرة أكثر من 100 قتيل وجريح.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.