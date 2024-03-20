https://sputnikarabic.ae/20240320/المتطوع-الذي-أنقذ-قائد-دبابة-أليوشا-يحصل-على-وسام-الشجاعة-1087194436.html

المتطوع الذي أنقذ قائد دبابة "أليوشا" يحصل على وسام الشجاعة

المتطوع الذي أنقذ قائد دبابة "أليوشا" يحصل على وسام الشجاعة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أحد المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، سيرغي سولينوف، الذي أنقذ قائده، الذي قام بدوره لاحقًا بتحقيق إنجاز كجزء من طاقم دبابة... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T09:44+0000

2024-03-20T09:44+0000

2024-03-20T10:12+0000

رصد عسكري

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الجيش الروسي

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وواصل ليفاكوف قيادة الأفراد، وأكملت وحدته مهمتها القتالية. وفي وقت لاحق، قام كجزء من طاقم دبابة "أليوشا" بعمل إنجاز.سلّم المفوض العسكري لمنطقة بريوبرازينسكي في موسكو، العقيد سيرغي تريغيليف، الجائزة للمتطوع. وقال المقاتل إنه كان سعيدًا بشكل خاص لأن ليفاكوف جاء إلى حفل توزيع الجوائز وصافحه شخصيًا، وربت على كتفه، وقال له إنه يستحق الجائزة.وأضاف القائد: "لم أسمع الانفجار نفسه. كل شيء حدث بسرعة كبيرة. حجب سيرغي كل الشظايا عني، ولم تصبني إلا واحدة. لقد أعطاني الحياة ببساطة! وعندما سنحت الفرصة، قمنا بإجلائه إلى مكان آمن، وواصلت أنا نفسي الأمر. نفذنا المهمة، وضبطنا نيران مدفعيتنا. لم أترك المعركة. كل هذا بفضله".قام طاقم دبابة "أليوشا" التي أوقفت المجموعة المدرعة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه، بتدمير ثماني مركبات مدرعة للعدو في المعركة. ثم قام طاقم الدبابة بتغطية وحدات البنادق الآلية أثناء انتشارها في تشكيلات قتالية لمدة 40 دقيقة تقريبًا. وبلغت خسائر العدو بالإضافة إلى المعدات المدمرة أكثر من 100 قتيل وجريح.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي