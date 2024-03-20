https://sputnikarabic.ae/20240320/جنرال-إسرائيلي-سابق-الحرب-على-غزة-فقدت-بوصلتها-وليس-لها-أهداف-معينة-1087208731.html

جنرال إسرائيلي سابق: الحرب على غزة فقدت بوصلتها وليس لها أهداف معينة

جنرال إسرائيلي سابق: الحرب على غزة فقدت بوصلتها وليس لها أهداف معينة

سبوتنيك عربي

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة فقدت بوصلتها وليس لها أهداف معينة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T14:43+0000

2024-03-20T14:43+0000

2024-03-20T14:43+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال احتياط، يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، أن الحرب على غزة فقدت اتجاهها وليس لها أهداف معينة.وأوضح الجنرال زيف أنه من الأفضل على حكومة بنيامين نتنياهو أن تعود إلى الشعب الإسرائيلي وتجئ حكومة أخرى تحصل على تفويض لقيادة البلاد.وفي السياق نفسه، أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، "مقتل 4 مسؤولين من لجان الطوارئ في حركة حماس بغارات على مدينة رفح بزعم مساعدتهم "كتائب القسام" على استمرار سيطرتها الميدانية".وفي بيان مشترك للمتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشاباك: "هاجمت طائرات سلاح الجو كبار أعضاء لجان الطوارئ التابعة لحماس في منطقة رفح، الذين ساعدوا الذراع العسكرية للمنظمة الإرهابية على فرض سيطرتها ونشاطها المستمر في منطقة رفح".وأضاف البيان أن "الهجوم أدى إلى قتل سيد الحشاش، وأسامة ضهير، ومحمد الملالحي، رؤساء لجان الطوارئ في شمال وشرق رفح، وهادي أبو الروس، الذي كان مسؤول عن عمليات لجان الطوارئ".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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