https://sputnikarabic.ae/20240321/البنتاغون-يتعين-على-القوات-الأوكرانية-الانسحاب-من-مناطق-معينة-لتعزيز-الدفاع-1087240433.html
البنتاغون: يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من مناطق معينة "لتعزيز الدفاع"
البنتاغون: يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من مناطق معينة "لتعزيز الدفاع"
سبوتنيك عربي
أفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، بأنه سيتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من مواقعها وسط المماطلة في الكونغرس في تقديم طلب جديد لمساعدة... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T19:53+0000
2024-03-21T19:53+0000
2024-03-21T19:53+0000
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وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "نعلم أن أوكرانيا يجب أن تتخذ قرارات استراتيجية الآن بالانسحاب من مناطق معينة لتعزيز خطوطها الدفاعية".وفي السياق نفسه، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان خلال زيارة إلى كييف أمس الأربعاء، إنه لا يتعهد بالتنبؤ بموعد الاتفاق على مساعدات جديدة إلى أوكرانيا. يذكر أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على طلب جديد لمساعدة أوكرانيا، في حين ذكرت الإدارة أنها استنفدت إمكانيات تحويل الأموال العسكرية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.وأفاد البيت الأبيض، في وقت سابق من شهر مارس/آذار، بأن واشنطن وجدت فرصة لإرسال ذخيرة بقيمة 300 مليون دولار إلى كييف، لكن هذه المساعدة للقوات الأوكرانية ستكون كافية "لبضعة أسابيع". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من مناطق معينة "لتعزيز الدفاع"
أفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، بأنه سيتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من مواقعها وسط المماطلة في الكونغرس في تقديم طلب جديد لمساعدة كييف.
وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "نعلم أن أوكرانيا يجب أن تتخذ قرارات استراتيجية الآن بالانسحاب من مناطق معينة لتعزيز خطوطها الدفاعية".
وأوضحت أن سبب مثل هذه القرارات هو عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على طلب جديد لمساعدة كييف.
وفي السياق نفسه، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان خلال زيارة إلى كييف أمس الأربعاء، إنه لا يتعهد بالتنبؤ بموعد الاتفاق على مساعدات جديدة إلى أوكرانيا.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على طلب جديد لمساعدة أوكرانيا، في حين ذكرت الإدارة أنها استنفدت إمكانيات تحويل الأموال العسكرية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وأفاد البيت الأبيض، في وقت سابق من شهر مارس/آذار، بأن واشنطن وجدت فرصة لإرسال ذخيرة بقيمة 300 مليون دولار إلى كييف، لكن هذه المساعدة للقوات الأوكرانية ستكون كافية "لبضعة أسابيع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.