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https://sputnikarabic.ae/20240321/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-للصواريخ-وإصلاح-المعدات-الحربية-الأوكرانية-1087238836.html
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للصواريخ وإصلاح المعدات الحربية الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للصواريخ وإصلاح المعدات الحربية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدف مصنع "زوريا ماشبروكت" في نيكولاييف، حيث يتم إنتاج أجزاء الصواريخ... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T18:26+0000
2024-03-21T18:26+0000
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الحادي والعشرين من مارس/آذار، في مدينة نيكولاييف، تم ضرب منشأة عسكرية في مصنع "زوريا ماشبروكت".وتابع: "ووفقا لتقارير سكان نيكولاييف، كان الهجوم مزدوجا، مع تفجير كبير، وتم استهداف أحد مستودعات الذخيرة بشكل جيد".وأوضح ليبيديف بأنه تم تطويق عدة مباني في المدينة ولا يُسمح إلا لسيارات الإسعاف والشاحنات العسكرية بالمرور.وأشار ليبيديف إلى أن مصنع "زوريا ماشبروكت" معروف بإنتاج قطع غيار الصواريخ وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة، حيث تم تخزين الكثير من الذخيرة في المؤسسة، وكان هناك أيضا معدات عسكرية، أكثر من عشرين وحدة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

الجيش الروسي يستهدف مصنعا للصواريخ وإصلاح المعدات الحربية الأوكرانية

18:26 GMT 21.03.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدف مصنع "زوريا ماشبروكت" في نيكولاييف، حيث يتم إنتاج أجزاء الصواريخ ومعدات الإصلاح للقوات الأوكرانية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الحادي والعشرين من مارس/آذار، في مدينة نيكولاييف، تم ضرب منشأة عسكرية في مصنع "زوريا ماشبروكت".
وتابع: "ووفقا لتقارير سكان نيكولاييف، كان الهجوم مزدوجا، مع تفجير كبير، وتم استهداف أحد مستودعات الذخيرة بشكل جيد".
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:57 GMT
وأوضح ليبيديف بأنه تم تطويق عدة مباني في المدينة ولا يُسمح إلا لسيارات الإسعاف والشاحنات العسكرية بالمرور.
وأشار ليبيديف إلى أن مصنع "زوريا ماشبروكت" معروف بإنتاج قطع غيار الصواريخ وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة، حيث تم تخزين الكثير من الذخيرة في المؤسسة، وكان هناك أيضا معدات عسكرية، أكثر من عشرين وحدة.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
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16:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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