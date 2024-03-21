https://sputnikarabic.ae/20240321/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-140-مسلحا-في-مجمع-الشفاء-بغزة-بينهم-50-خلال-آخر-24-ساعة-1087219102.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 140 مسلحا في مجمع الشفاء بغزة بينهم 50 خلال آخر 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 140 مسلحا في مجمع الشفاء بغزة بينهم 50 خلال آخر 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته تواصل القتال في مستشفى الشفاء في قطاع غزة. 21.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-21T07:46+0000

2024-03-21T07:46+0000

2024-03-21T07:46+0000

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وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن "القوات قضت في اليوم الأخير على أكثر من 50 إرهابيا في منطقة المستشفى وعثرت على بنى تحتية إرهابية ومستودعات"، مشيرا إلى "القضاء على أكثر من 140 إرهابيًا في منطقة مستشفى الشفاء منذ بدء العملية".ووفقا للمتحدث، "تم رصد إرهابيين اثنين على دبابة بالقرب من القوات الإسرائيلية، في هجوم آخر"، مؤكدا أنه "تم القضاء عليهما في هجوم بالطائرات، بالإضافة إلى تدمير العشرات من البنى التحتية الإرهابية ومنصات إطلاق صواريخ".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240321/أونروا-الحصار-والجوع-والأمراض-ستصبح-قريبا-القاتل-الرئيسي-في-غزة-1087218449.html

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