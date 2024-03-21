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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-تونينكويه-على-محور-أفدييفكا-1087231150.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T11:57+0000
2024-03-21T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور أفدييفكا، أسفر تنسيق وعمليات وحدات قوات مجموعة "المركز" عن تحرير بلدة تونينكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى هزيمة تشكيلات لواءي المشاة الآلية 47 و59، ولواء الهجوم الثالث للقوات الأوكرانية في مناطق بيرفومايسكويه وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقة بلدة نوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 24 للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 320 عسكريًا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير منظومة مدفعية "إم 777" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "دي 20" و"دي 30" ومدفع "إم 102" أمريكي الصنع".وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين وورشة إصلاح للطائرات دون طيار الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 132 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-مراكز-صنع-القرار-والقواعد-اللوجستية-في-أوكرانيا-1087226841.html
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-50-عسكريا-في-اتجاه-خيرسون-1087223537.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا

11:57 GMT 21.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور أفدييفكا، أسفر تنسيق وعمليات وحدات قوات مجموعة "المركز" عن تحرير بلدة تونينكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى هزيمة تشكيلات لواءي المشاة الآلية 47 و59، ولواء الهجوم الثالث للقوات الأوكرانية في مناطق بيرفومايسكويه وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقة بلدة نوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 24 للقوات الأوكرانية.
طائرة ميغ-31 تطلق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية في أوكرانيا
11:02 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 320 عسكريًا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير منظومة مدفعية "إم 777" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "دي 20" و"دي 30" ومدفع "إم 102" أمريكي الصنع".
وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين وورشة إصلاح للطائرات دون طيار الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 132 منطقة.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريا في اتجاه خيرسون
10:43 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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