https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-تونينكويه-على-محور-أفدييفكا-1087231150.html

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-21T11:57+0000

2024-03-21T11:57+0000

2024-03-21T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085524612_0:148:2904:1782_1920x0_80_0_0_057b16890a3078a7c88f09ab36953410.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور أفدييفكا، أسفر تنسيق وعمليات وحدات قوات مجموعة "المركز" عن تحرير بلدة تونينكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى هزيمة تشكيلات لواءي المشاة الآلية 47 و59، ولواء الهجوم الثالث للقوات الأوكرانية في مناطق بيرفومايسكويه وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقة بلدة نوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 24 للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 320 عسكريًا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير منظومة مدفعية "إم 777" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "دي 20" و"دي 30" ومدفع "إم 102" أمريكي الصنع".وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين وورشة إصلاح للطائرات دون طيار الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 132 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-مراكز-صنع-القرار-والقواعد-اللوجستية-في-أوكرانيا-1087226841.html

https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-50-عسكريا-في-اتجاه-خيرسون-1087223537.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا