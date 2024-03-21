https://sputnikarabic.ae/20240321/الخارجية-الإيرانية-وحشية-إسرائيل-في-غزة-مستمرة-أمام-العالم-أجمع-بعد-167-يوما-من-الحرب-1087221121.html
الخارجية الإيرانية: وحشية إسرائيل في غزة مستمرة أمام العالم أجمع بعد 167 يوما من الحرب
الخارجية الإيرانية: وحشية إسرائيل في غزة مستمرة أمام العالم أجمع بعد 167 يوما من الحرب
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 31.988 قتيلا و74.188 مصابا، وأن أكثر من 72% من الضحايا هم من... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T09:58+0000
2024-03-21T09:58+0000
2024-03-21T10:44+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078936933_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ffb16ca0dda9d982f58b028e7da4f18b.jpg
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، أن "همجية ووحشية الكيان الصهيوني في قطاع غزة مستمرة أمام أعين العالم أجمع"، مشيرًا إلى أنه "بعد 167 يومًا متواصلًا من الحرب على قطاع غزة، لا تزال المحافل الدولية مكتوفة الأيدي وتقتصر مواقفهم على التعبير عن آرائهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني أن "من الأخبار المؤلمة هذه الأيام حصار مستشفى الشفاء في غزة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني لليوم الرابع على التوالي"، متابعًا: "جنود هذا الكيان فجروا صباح اليوم العيادة التخصصية في مستشفى الشفاء ودمروها بالكامل".وأكد أن "لغة التاريخ عاجزة عن سرد كل هذه الوحشية العلنية والمتهورة أمام أعين المجتمع الدولي"، مشددًا على "ضرورة أن يفكر المجتمع الدولي في خطة عاجلة لتحرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها الذي أصبح رهينة بيد أمريكا والكيان الصهيوني".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-مقتل-4-أشخاص-إثر-هجوم-إسرائيلي-على-مخيم-نور-شمس-في-طولكرم-1087219465.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078936933_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_07bc87b372bac3daa69a909d8f691156.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الإيرانية: وحشية إسرائيل في غزة مستمرة أمام العالم أجمع بعد 167 يوما من الحرب
09:58 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 21.03.2024)
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 31.988 قتيلا و74.188 مصابا، وأن أكثر من 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، أن "همجية ووحشية الكيان الصهيوني في قطاع غزة مستمرة أمام أعين العالم أجمع"، مشيرًا إلى أنه "بعد 167 يومًا متواصلًا من الحرب على قطاع غزة، لا تزال المحافل الدولية مكتوفة الأيدي وتقتصر مواقفهم على التعبير عن آرائهم"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن "من الأخبار المؤلمة هذه الأيام حصار مستشفى الشفاء في غزة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني لليوم الرابع على التوالي"، متابعًا: "جنود هذا الكيان فجروا صباح اليوم العيادة التخصصية في مستشفى الشفاء ودمروها بالكامل".
وأكد أن "لغة التاريخ عاجزة عن سرد كل هذه الوحشية العلنية والمتهورة أمام أعين المجتمع الدولي"، مشددًا على "ضرورة أن يفكر المجتمع الدولي في خطة عاجلة لتحرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها الذي أصبح رهينة بيد أمريكا والكيان الصهيوني".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.