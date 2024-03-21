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https://sputnikarabic.ae/20240321/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-مقتل-4-أشخاص-إثر-هجوم-إسرائيلي-على-مخيم-نور-شمس-في-طولكرم-1087219465.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 4 أشخاص إثر هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 4 أشخاص إثر هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم
سبوتنيك عربي
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، مقتل 4 فلسطينيين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نورشمس شرقي طولكرم والذي استمر لأكثر من 8 ساعات. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T07:50+0000
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وقالت المصادر الطبية إن "الشبان الأربعة هم محمد جبعاوي، وعبد الله القيسي، ونضال أبو عبيد، وإياد العزمي"، مؤكدة أن "الهجوم الإسرائيلي خلف دماراً كبيراً في البنية التحتية وسط تصدي كبير من شبان المقاومة".وأضاف الهلال الأحمر أن "طواقمه تمكنت من الدخول إلى المخيم بعد ساعات من الاقتحام، واستلم الشهداء من النقطة الطبية بعد قصفهم بطائرة إسرائيلية مسيّرة في حارة المنشية في المخيم".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240321/أونروا-الحصار-والجوع-والأمراض-ستصبح-قريبا-القاتل-الرئيسي-في-غزة-1087218449.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 4 أشخاص إثر هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم

07:50 GMT 21.03.2024
© AFP 2023يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© AFP 2023
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، مقتل 4 فلسطينيين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نورشمس شرقي طولكرم والذي استمر لأكثر من 8 ساعات.
وقالت المصادر الطبية إن "الشبان الأربعة هم محمد جبعاوي، وعبد الله القيسي، ونضال أبو عبيد، وإياد العزمي"، مؤكدة أن "الهجوم الإسرائيلي خلف دماراً كبيراً في البنية التحتية وسط تصدي كبير من شبان المقاومة".
وأضاف الهلال الأحمر أن "طواقمه تمكنت من الدخول إلى المخيم بعد ساعات من الاقتحام، واستلم الشهداء من النقطة الطبية بعد قصفهم بطائرة إسرائيلية مسيّرة في حارة المنشية في المخيم".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
"أونروا": الحصار والجوع والأمراض ستصبح قريبا القاتل الرئيسي في غزة
06:36 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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