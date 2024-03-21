https://sputnikarabic.ae/20240321/السيسي-يحذر-من-العواقب-الخطيرة-لأي-عملية-عسكرية-إسرائيلية-في-مدينة-رفح-1087222945.html
السيسي يحذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح
السيسي يحذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على "ضرورة التحرك العاجل لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة". 21.03.2024, سبوتنيك عربي
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وشدد السيسي، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة"، محذرًا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح.وأشار السيسي إلى "ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء"، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.من جانبه، أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع باتجاه التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الجانبين توافقا على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة".من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "بلينكن بحث مع الرئيس المصري المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن المفاوضات تشمل وقفا فوريا لإطلاق النار مدته 6 أسابيع على الأقل وإطلاق سراح جميع الرهائن.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الخارجية-الإيرانية-وحشية-إسرائيل-في-غزة-مستمرة-أمام-العالم-أجمع-بعد-167-يوما-من-الحرب-1087221121.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يحذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على "ضرورة التحرك العاجل لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة".
وشدد السيسي، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة"، محذرًا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح.
وأشار السيسي إلى "ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء"، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع باتجاه التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الجانبين توافقا على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "بلينكن بحث مع الرئيس المصري المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن المفاوضات تشمل وقفا فوريا لإطلاق النار مدته 6 أسابيع على الأقل وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.