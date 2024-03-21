https://sputnikarabic.ae/20240321/بلينكن-أكدت-خلال-مباحثاتي-مع-ولي-العهد-السعودي-التزامنا-بالسلام-والأمن-الدائمين-في-المنطقة-1087220474.html
بلينكن: أكدت خلال مباحثاتي مع ولي العهد السعودي التزامنا بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة
بلينكن: أكدت خلال مباحثاتي مع ولي العهد السعودي التزامنا بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تفاصيل لقاءاته في المملكة العربية السعودية. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T09:04+0000
2024-03-21T09:04+0000
2024-03-21T09:04+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ولي العهد محمد بن سلمان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085780478_0:43:1786:1048_1920x0_80_0_0_4056acad7fab6531c0f498e487720df1.jpg
وقال بلينكن، عبر حسابه على منصة "إكس، إنه "بحث مع ولي العهد السعودي ووزير الخارجية، الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين فورا"، مشيرًا إلى أنه أكد خلال المباحثات التزام بلاده بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة.يذكر أن بلينكن قام بزيارة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في مستهل جولة في الشرق الأوسط لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في حرب غزة وسط توتر متزايد في علاقة واشنطن بحليفتها إسرائيل.ووصل بلينكن إلى القاهرة، اليوم الخميس، بعد اختتام زيارته للمملكة، بينما سيزور إسرائيل يوم الجمعة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-140-مسلحا-في-مجمع-الشفاء-بغزة-بينهم-50-خلال-آخر-24-ساعة-1087219102.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085780478_199:0:1786:1190_1920x0_80_0_0_56189bbf215fa9c8a409bd3ba3289f76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان
بلينكن: أكدت خلال مباحثاتي مع ولي العهد السعودي التزامنا بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة
كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تفاصيل لقاءاته في المملكة العربية السعودية.
وقال بلينكن، عبر حسابه على منصة "إكس، إنه "بحث مع ولي العهد السعودي ووزير الخارجية، الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين فورا"، مشيرًا إلى أنه أكد خلال المباحثات التزام بلاده بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة.
يذكر أن بلينكن قام بزيارة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في مستهل جولة في الشرق الأوسط لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في حرب غزة وسط توتر متزايد في علاقة واشنطن بحليفتها إسرائيل.
ووصل بلينكن إلى القاهرة، اليوم الخميس، بعد اختتام زيارته للمملكة، بينما سيزور إسرائيل يوم الجمعة.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.