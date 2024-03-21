https://sputnikarabic.ae/20240321/خبير-بولندي-يكشف-المشاكل-التي-تواجه-أوكرانيا-على-الجبهة-ولا-تسطيع-تلافيها-1087236998.html
خبير بولندي يكشف المشاكل التي تواجه أوكرانيا على الجبهة ولا تسطيع تلافيها
خبير بولندي يكشف المشاكل التي تواجه أوكرانيا على الجبهة ولا تسطيع تلافيها
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل العسكري البولندي، كونراد موزيكا، بأن أوكرانيا تواجه العديد من المشاكل في بناء التحصينات الدفاعية، فقد بدأت في بنائها بعد فوات الأوان ولن تتمكن من... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T15:59+0000
2024-03-21T15:59+0000
2024-03-21T15:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال موزيكا خلال مقابلة: "من الواضح تماما أن العمل على بناء التحصينات بدأ بعد فوات الأوان، كان ينبغي أن تبدأ العملية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول".وأشار موزيكا إلى أن القوات الأوكرانية ليس لديها وحدة خاصة يمكن تكليفها بعملية بناء التحصينات، ولهذا السبب، يتعين على كييف الاعتماد على الشركات الخاصة.وأضاف موزيكا أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تأمين الوصول إلى الأراضي الخاصة لبناء الهياكل الدفاعية، وهو ما يصاحبه الروتين البيروقراطي، لافتا إلى أن بناء التحصينات سيكون معقدًا أيضًا بسبب طقس الربيع مع الأمطار والطين.وأكد الخبير: "لا أعتقد أنهم (الأوكرانيون) قادرون على تعويض الأشهر القليلة التي فقدوها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-تونينكويه-على-محور-أفدييفكا-1087231150.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بولندي يكشف المشاكل التي تواجه أوكرانيا على الجبهة ولا تسطيع تلافيها
أفاد المحلل العسكري البولندي، كونراد موزيكا، بأن أوكرانيا تواجه العديد من المشاكل في بناء التحصينات الدفاعية، فقد بدأت في بنائها بعد فوات الأوان ولن تتمكن من تعويض هذا التأخير.
وقال موزيكا خلال مقابلة: "من الواضح تماما أن العمل على بناء التحصينات بدأ بعد فوات الأوان، كان ينبغي أن تبدأ العملية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول".
وأشار موزيكا إلى أن القوات الأوكرانية ليس لديها وحدة خاصة يمكن تكليفها بعملية بناء التحصينات، ولهذا السبب، يتعين على كييف الاعتماد على الشركات الخاصة.
وأضاف موزيكا أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تأمين الوصول إلى الأراضي الخاصة لبناء الهياكل الدفاعية، وهو ما يصاحبه الروتين البيروقراطي، لافتا إلى أن بناء التحصينات سيكون معقدًا أيضًا بسبب طقس الربيع مع الأمطار والطين.
وأكد الخبير: "لا أعتقد أنهم (الأوكرانيون) قادرون على تعويض الأشهر القليلة التي فقدوها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.