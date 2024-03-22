https://sputnikarabic.ae/20240322/بلينكن-هجوم-رفح-يهدد-إسرائيل-بمزيد-من-العزلة-ويعرض-أمنها-للخطر-على-المدى-الطويل-1087274539.html

بلينكن: هجوم رفح يهدد إسرائيل بمزيد من العزلة ويعرض أمنها للخطر على المدى الطويل

بلينكن: هجوم رفح يهدد إسرائيل بمزيد من العزلة ويعرض أمنها للخطر على المدى الطويل

سبوتنيك عربي

كرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، تحذير إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من شن إسرائيل هجوما بريا كبيرا في رفح. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T18:24+0000

2024-03-22T18:24+0000

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وأكد بلينكن قبل ركوبه الطائرة للمغادرة، بعد يوم من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في تل أبيب، أن "أمريكا تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في تصفية حركة "حماس" الفلسطينية، وضمان أمنها على المدى الطويل، ولكن عملية رفح "ليست الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وشدد وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته، أن واشنطن ستقدم “طريقة مختلفة” للقدس لتحقيق أهدافها، عندما يصل وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.وتابع بلينكن: "إن الأمر يتطلب حقا خطة إنسانية وعسكرية وسياسية متكاملة".وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، اليوم الجمعة، هي السابعة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن تحقيق "النصر الكامل" ضد حركة "حماس" الفلسطينية أمر ممكن، لكنه يتطلب دخول إسرائيل إلى رفح من أجل تفكيك كتائبها المتبقية في جنوب مدينة غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون شخص، بعد الاستجابة لتوجيهات الجيش الإسرائيلي بالهروب من مناطق الشمال.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240322/غانتس-ناقشت-مع-بلينكن-الاستراتيجية-المستقبلية-لضمان-الأمن-والاستقرار-في-المنطقة-برمتها-1087266420.html

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