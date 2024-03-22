https://sputnikarabic.ae/20240322/حماس-مشروع-قرار-واشنطن-بمجلس-الأمن-حمل-صياغة-تضليلية-ومتواطئة-مع-أهداف-العدو-الصهيوني--1087276358.html

"حماس": مشروع قرار واشنطن بمجلس الأمن حمل "صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف العدو الصهيوني"

"حماس": مشروع قرار واشنطن بمجلس الأمن حمل "صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف العدو الصهيوني"

سبوتنيك عربي

اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن مشروع القرار الأمريكي الذي تم رفضه خلال التصويت عليه اليوم في مجلس الأمن الدولي حمل "صياغة تضليلية". 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T19:28+0000

2024-03-22T19:28+0000

2024-03-22T19:28+0000

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غزة - سبوتنيك. وقالت في بيان لها إن "مشروع القرار الأمريكي الذي تم رفضه خلال التصويت عليه اليوم في مجلس الأمن الدولي؛ حمل صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف العدو الصهيوني المجرم، تمكنه من الاستمرار في عدوانه".وأضاف البيان، أن تلك الصياغة تعطي المشروع الأمريكي "الغطاء والشرعية لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن القرار لا يتضمّن مطالبة صريحة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتابع البيان أن موقف الدول الثلاثة "أكد على المطلب الإنساني والمُلِحّ، بالوقف الفوري لحرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر".واعتبرت الحركة أن "أمريكا وإدارة رئيسها بايدن قدمت كافة سبل وأدوات الدعم العسكري والسياسي للجيش الإسرائيلي، إذ تسبب السلاح الأمريكي بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في آخر إحصاء لها، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة إلى 32070 قتيلا و74298 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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