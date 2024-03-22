https://sputnikarabic.ae/20240322/دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-الشمال-الإسرائيلي-للاشتباه-بتسلل-طائرة-دون-طيار-1087251944.html

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي للاشتباه بتسلل طائرة دون طيار

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي للاشتباه بتسلل طائرة دون طيار

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال للاشتباه بتسلل طائرة دون طيار. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه "تخوفا من تسلل طائرة معادية إلى منطقة الجليل الغربي في الشمال الإسرائيلي، تم إطلاق صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات".وأوضحت أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات عدة من بينها أدميت وإيلون وزرعيت وحنيتا وشتولا الجليل الغربي خشية تسلل طائرة مسيّرة.وفي سياق متصل، كشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن تحركات أمنية غير مسبوقة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق تواجده في الضاحية الجنوبية لبيروت.وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "الحزب نفذ ليل الأربعاء/ الخميس، انتشارًا أمنيا واسعا في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث انتشر عناصر من الحزب يرتدون الأقنعة بكامل عتادهم العسكري، وقاموا بالتدقيق المشدد على هويات المارة في الشوارع الرئيسية والفرعية".وأشارت الصحيفة إلى أن "الحزب عزز رهانه على الوصول إلى تفاهمات وتسويات على المستويَين الإقليمي والدولي، لتجنب اندلاع صراع واسع في ​جنوب لبنان​، بناءً على مؤشرات عدة، أهمها زيارة رئيس وحدة الارتباط والتّنسيق في "حزب الله"، ​وفيق صفا،​ للإمارات، وما تحمله من دلالات للمرحلة المقبلة، تتعلق بمرحلة ما بعد حرب ​غزة​؛ التي سيكون لإيران​ والحزب دور فيها".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متر بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" لليوم الـ163، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات غربي وأوسط وشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240322/صحيفة-تكشف-عن-تحركات-أمنية-لـحزب-الله-في-بيروت-ورفع-حالة-الجهوزية-1087243705.html

https://sputnikarabic.ae/20240322/للمرة-السابعة-خلال-حرب-غزة-بلينكن-إلى-إسرائيل-لبحث-التوصل-لهدنة-في-القطاع-1087248293.html

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