https://sputnikarabic.ae/20240322/لماذا-أعلنت-الجزائر-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1087273743.html

لماذا أعلنت الجزائر انتخابات رئاسية مبكرة؟

لماذا أعلنت الجزائر انتخابات رئاسية مبكرة؟

سبوتنيك عربي

في خطوة طرحت العديد من الأسئلة، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الخميس، موعد إجراء انتخابات الرئاسة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T17:44+0000

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2024-03-22T17:44+0000

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تقارير سبوتنيك

الجزائر

عبد المجيد تبون

العالم العربي

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ووفق بيان الرئاسة الجزائرية، فإن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرر تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، بـ3 أشهر عن موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول.وجاء هذا الإعلان في بيان للرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع ترأسه تبون لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية، وحضره رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ورئيس الوزراء، نذير العرباوي.ويأتي هذا التعجيل للانتخابات، بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وقالت الوكالة في ذلك الوقت، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة".وبشأن دوافع تقديم الانتخابات عن موعدها، يقول الخبير الجزائري، إسماعيل خلف الله، إن "تقديم الانتخابات الرئاسية بنحو 3 أشهر عن موعدها الرسمي، هو إجراء تقني".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الانتخابات التي عُقدت في 2019، جاءت نتيجة الحراك الذي جرى في الشارع، وكانت الضرورة تفرض إجراء الانتخابات لعدم دخول البلاد في مرحلة غير دستورية".ويستبعد خلف الله أي دوافع أمنية أو استراتيجية وراء تقديم موعد الانتخابات بنحو 3 أشهر، إذ "تعد فترة قليلة وغير فارقة بشكل كبير بالنسبة لاستراتيجيات الدول أو أي قرارات هامة"، وفق قوله.في الإطار، قال المؤرخ الجزائري، الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "تقديم موعد الرئاسيات، يكون الرئيس تبون مارس إحدى صلاحياته التي يخولها له دستور البلاد في مادته الـ91، والتي تنص على أنه "يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة".ولم تذكر الرئاسة الجزائرية دوافع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.وانتخب عبد المجيد تبون انتخب رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب نص الدستور.ويرى أن "تقديم أو تبكير الرئاسة الجزائرية للانتخابات تمّ، بعد تداول المسألة مع الفاعلين وشركاء الدولة من الأحزاب والشخصيات الوطنية الفاعلة في المشهد السياسي".يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، انتُخب في ديسمبر 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقا للدستور الجزائري.

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