https://sputnikarabic.ae/20240322/مفوضية-اللاجئين-في-الأردن-تحصل-على-14-فقط-من-متطلباتها-المالية-خلال-شهرين-1087251471.html
مفوضية اللاجئين في الأردن تحصل على 14% فقط من متطلباتها المالية خلال شهرين
مفوضية اللاجئين في الأردن تحصل على 14% فقط من متطلباتها المالية خلال شهرين
سبوتنيك عربي
حصلت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن التابعة للأمم المتحدة على 14% من متطلباتها المالية للسنة المالية الحالية 2024. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T10:01+0000
2024-03-22T10:01+0000
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وذكرت وكالة عمون، اليوم الجمعة، أن المفوضية حصلت على 51.789 مليون دولار، وهو الرقم الذي يمثل 14 % فقط من المبلغ المطلوب، أو من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية، مسجلةً عجزا ماليا بقيمة 322.997 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وهو ما يمثل 86% من قيمة المبلغ المطلوب.وخفضت المفوضية الأممية الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات، بادية من شهر مايو/أيار المقبل. وذلك بالتزامن مع انخفاض متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024، من قبل المفوضية بنحو 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%.وألمحت المنظمة الأممية إلى وقف أو تقليص تدخلاتها في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويشار إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد خصصت للأردن 374.78 مليون دولار في العام 2024، مقابل 390.11 مليون دولار للعام الماضي، ما يعني وجود انخفاض قدره 15.32 مليون دولار، ما يمثل 3.93%.وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر انخفاض في التمويل المخصص في 2023، حيث تلقت المفوضية تمويلاً أقل بنحو 214 مليون دولار لبرامجها مقارنة بـ 2022.ويذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، بينهم 639552 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، ونحو 55292 لاجئا عراقيا.وتوضح المفوضة الأممية لشؤون اللاجئين أن 714088 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وذلك حتى 3 مارس/آذار الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240223/مفوضية-اللاجئين-بالأمم-المتحدة-تخفض-تمويلها-للأردن-1086335511.html
https://sputnikarabic.ae/20230416/البنك-الدولي-يوافق-على-تمديد-برنامج-اقتصادي-للاجئين-السوريين-في-الأردن-1075971657.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
مفوضية اللاجئين في الأردن تحصل على 14% فقط من متطلباتها المالية خلال شهرين
حصلت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن التابعة للأمم المتحدة على 14% من متطلباتها المالية للسنة المالية الحالية 2024.
وذكرت وكالة
عمون، اليوم الجمعة، أن المفوضية حصلت على 51.789 مليون دولار، وهو الرقم الذي يمثل 14 % فقط من المبلغ المطلوب، أو من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية، مسجلةً عجزا ماليا بقيمة 322.997 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وهو ما يمثل 86% من قيمة المبلغ المطلوب.
وخفضت المفوضية الأممية الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات، بادية من شهر مايو/أيار المقبل. وذلك بالتزامن مع انخفاض متطلبات التمويل المخصصة للأردن
في 2024، من قبل المفوضية بنحو 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%.
وألمحت المنظمة الأممية إلى وقف أو تقليص تدخلاتها في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشار إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد خصصت للأردن 374.78 مليون دولار في العام 2024، مقابل 390.11 مليون دولار للعام الماضي، ما يعني وجود انخفاض قدره 15.32 مليون دولار، ما يمثل 3.93%.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر انخفاض في التمويل المخصص في 2023، حيث تلقت المفوضية تمويلاً أقل بنحو 214 مليون دولار لبرامجها مقارنة بـ 2022.
ويذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية
في العام 2011، بينهم 639552 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، ونحو 55292 لاجئا عراقيا.
وتوضح المفوضة الأممية لشؤون اللاجئين أن 714088 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وذلك حتى 3 مارس/آذار الجاري.