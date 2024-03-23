https://sputnikarabic.ae/20240323/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-170-مسلحا-واعتقال-أكثر-من-800-آخرين-داخل-مستشفى-الشفاء-1087286977.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 170 مسلحا واعتقال أكثر من 800 آخرين داخل مستشفى الشفاء
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 170 مسلحا واعتقال أكثر من 800 آخرين داخل مستشفى الشفاء
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مواصلة القتال في منطقة مستشفى الشفاء في قطاع غزة. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T08:09+0000
2024-03-23T08:09+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته بمساعدة الشاباك، قتلت حتى الآن نحو 170 إرهابيا في منطقة المستشفى، واعتقلت أكثر من 800 مشتبه به، وتم العثور على العديد من الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية".وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو قامت خلال اليوم الأخير بقصف نحو 35 هدفا إرهابيا في مختلف أنحاء غزة، بما في ذلك مقرات العمليات والمواقع العسكرية والبنية التحتية للمنظمات الإرهابية في القطاع".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240323/حكومة-غزة-إسرائيل-تهدد-بقصف-وتدمير-مباني-مجمع-الشفاء-الطبي-فوق-رؤوس-من-بداخله-1087286636.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 170 مسلحا واعتقال أكثر من 800 آخرين داخل مستشفى الشفاء
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مواصلة القتال في منطقة مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته بمساعدة الشاباك، قتلت حتى الآن نحو 170 إرهابيا في منطقة المستشفى، واعتقلت أكثر من 800 مشتبه به، وتم العثور على العديد من الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية".
وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو قامت خلال اليوم الأخير بقصف نحو 35 هدفا إرهابيا في مختلف أنحاء غزة، بما في ذلك مقرات العمليات والمواقع العسكرية والبنية التحتية للمنظمات الإرهابية في القطاع".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.