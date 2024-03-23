https://sputnikarabic.ae/20240323/حكومة-غزة-إسرائيل-تهدد-بقصف-وتدمير-مباني-مجمع-الشفاء-الطبي-فوق-رؤوس-من-بداخله-1087286636.html

حكومة غزة: إسرائيل تهدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي فوق رؤوس من بداخله

حكومة غزة: إسرائيل تهدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي فوق رؤوس من بداخله

سبوتنيك عربي

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة ضد مجمع الشفاء الطبي التي يرتكبها... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T07:30+0000

2024-03-23T07:30+0000

2024-03-23T07:30+0000

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له: "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين؛ بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".وأعرب عن "استنكاره وإدانتة البالغة لهذه الجريمة المنظمة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام"، مطالبا كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من الاحتلال.كما طالب المكتب الإعلامي "كل دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية"، داعيا إياهم إلى الخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي