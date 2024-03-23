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https://sputnikarabic.ae/20240323/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق---عاجل-1087317607.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الأحد، لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى مواقع في محيط العاصمة دمشق. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T23:50+0000
2024-03-24T00:03+0000
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وحصل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، على معلومات تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في محيط دمشق.وتفيد المعلومات المتوافرة بتصدي الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، تدشينه لواء جديدا على الحدود السورية اللبنانية، تحت اسم "ههاريم" (الجبال).ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أعلن من خلاله إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية، أسماه بلواء "ههاريم" ـ وتعني "الجبال" باللغة العربية ـ الإقليمي.وأوضح أدرعي أنه "كجزء من ملاءمة الاستجابة العملياتية على الحدود الشمالية وبناء على تقييم الوضع، تم تشكيل لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية وسيدافع في منطقة جبل الشيخ وجبل الروس (هار دوف)".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تعيين الجنرال ليرون أبلمان، قائدا للواء، على أن "يبدأ لواء "الجبال" نشاطه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث سيكون متخصصا في خوض القتال وسط التضاريس المركبة والقتال الجبلي في منطقة الجبال وتحديدا في جبل الشيخ وجبل الروس (هار دوف)".
https://sputnikarabic.ae/20240322/مقتل-5-مدنيين-وخطف-آخرين-في-هجوم-لـ-داعش-على-أشخاص-يجمعون-الكمأة-شرقي-سوريا-1087264558.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

23:50 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 00:03 GMT 24.03.2024)
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . ALI HASHEM
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الأحد، لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى مواقع في محيط العاصمة دمشق.
وحصل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، على معلومات تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في محيط دمشق.
وتفيد المعلومات المتوافرة بتصدي الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية.
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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، تدشينه لواء جديدا على الحدود السورية اللبنانية، تحت اسم "ههاريم" (الجبال).
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أعلن من خلاله إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية، أسماه بلواء "ههاريم" ـ وتعني "الجبال" باللغة العربية ـ الإقليمي.
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وأوضح أدرعي أنه "كجزء من ملاءمة الاستجابة العملياتية على الحدود الشمالية وبناء على تقييم الوضع، تم تشكيل لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية وسيدافع في منطقة جبل الشيخ وجبل الروس (هار دوف)".
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تعيين الجنرال ليرون أبلمان، قائدا للواء، على أن "يبدأ لواء "الجبال" نشاطه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث سيكون متخصصا في خوض القتال وسط التضاريس المركبة والقتال الجبلي في منطقة الجبال وتحديدا في جبل الشيخ وجبل الروس (هار دوف)".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقابأمس, 21:49 GMT
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