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وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يتحدى العالم ويهدد بمهاجمة رفح
وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يتحدى العالم ويهدد بمهاجمة رفح
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أنه "لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي". 23.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الصفدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بمهاجمة رفح في تحدٍ للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240322/بلينكن-هجوم-رفح-يهدد-إسرائيل-بمزيد-من-العزلة-ويعرض-أمنها-للخطر-على-المدى-الطويل-1087274539.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, العالم العربي

وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يتحدى العالم ويهدد بمهاجمة رفح

10:11 GMT 23.03.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أنه "لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي".
وقال الصفدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بمهاجمة رفح في تحدٍ للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مطار بن غوريون، تل أبيب، إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
بلينكن: هجوم رفح يهدد إسرائيل بمزيد من العزلة ويعرض أمنها للخطر على المدى الطويل
أمس, 18:24 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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