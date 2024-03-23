https://sputnikarabic.ae/20240323/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-لزياد-النخالة-ضرورة-التحرك-الدولي-الفوري-لوقف-القتل-في-غزة-والضفة-1087290230.html

وزير الخارجية الإيراني يؤكد لزياد النخالة ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف القتل في غزة والضفة

وزير الخارجية الإيراني يؤكد لزياد النخالة ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف القتل في غزة والضفة

سبوتنيك عربي

أشاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "بالصمود التاريخي للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بوجه الكيان الصهيوني الغاصب". 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T10:10+0000

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2024-03-23T10:10+0000

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وخلال اتصال هاتفي بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أکد عبد اللهيان "ضرورة التحرك الفوري من قبل المؤسسات الدولية المسؤولة لوقف قتل العزل والنساء والأطفال في غزة والضفة الغربية وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية على الفور ودون قيود لجميع سكان غزة في كافة المناطق"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف عبد اللهيان أن "تطورات الأشهر الستة الماضية في غزة أظهرت بشكل واضح لجيل الشباب وشعوب العالم الطبيعة الصهيونية المعادية للإنسانية ودعم البيت الأبيض للإبادة الجماعية"، متابعا: "العالم يدرك بوضوح أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأطفال هو لعبة سياسية غربية".من جهته، وصف النخالة "قدرات ومعنويات المقاومة العالية بعد نحو ستة أشهر من عدوان الكيان الصهيوني على غزة بالممتازة"، معتبرا أن "الوحدة والتنسيق الميداني بين فصائل المقاومة هو رمز نجاح وانتصار الشعب الفلسطيني ضد آلة القتل الصهيونية".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240322/عبد-اللهيان-لهنية-في-اتصال-هاتفي-العالم-بات-يدرك-أن-نتنياهو-انتهى-1087244475.html

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