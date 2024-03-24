https://sputnikarabic.ae/20240324/إسرائيل-تبلغ-الأونروا-بقرارها-منع-إيصال-المساعدات-إلى-شمال-قطاع-غزة-1087344450.html
إسرائيل تبلغ الأونروا بقرارها منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة
إسرائيل تبلغ الأونروا بقرارها منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت الوكالة بأنها لن توافق... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T17:59+0000
2024-03-24T17:59+0000
2024-03-24T17:59+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085575232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acb8790401ae386e12445c0c42d3ab78.jpg
غزة - سبوتنيك. وكتب لازاريني، عبر منصة "إكس": "أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال".وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، فإن الأونروا، شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".وتابع: "هذا أمر شائن ويجعله مقصودًا لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود"، مشيرا إلى أن الـ"أونروا" أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى جميع مجتمعات النازحين في غزة.وأكد لازاريني أنه من خلال منع وكالة الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى.وأضاف أن هذا الأمر المتعلق بمنع إيصال المساعدات لشمال القطاع يجب أن لا يحدث، "فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-حي-الأمل-بخان-يونس-بزعم-وجود-مسلحين-1087343842.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/حزب-الله-يعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-من-الجنود-الإسرائيليين-في-هجمات-على-عدة-مواقع-جنوب-لبنان-1087343472.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085575232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87e8f946d22297995c4d949760b77408.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل تبلغ الأونروا بقرارها منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة
أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت الوكالة بأنها لن توافق على إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
غزة - سبوتنيك. وكتب لازاريني، عبر منصة "إكس": "أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، فإن الأونروا، شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".
وتابع: "هذا أمر شائن ويجعله مقصودًا لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود"، مشيرا إلى أن الـ"أونروا" أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى جميع مجتمعات النازحين في غزة.
وأكد لازاريني أنه من خلال منع وكالة الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى.
وأضاف أن هذا الأمر المتعلق بمنع إيصال المساعدات لشمال القطاع يجب أن لا يحدث، "فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.