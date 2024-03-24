https://sputnikarabic.ae/20240324/إسرائيل-تبلغ-الأونروا-بقرارها-منع-إيصال-المساعدات-إلى-شمال-قطاع-غزة-1087344450.html

إسرائيل تبلغ الأونروا بقرارها منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة

إسرائيل تبلغ الأونروا بقرارها منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت الوكالة بأنها لن توافق... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T17:59+0000

2024-03-24T17:59+0000

2024-03-24T17:59+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

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العالم العربي

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غزة - سبوتنيك. وكتب لازاريني، عبر منصة "إكس": "أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال".وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، فإن الأونروا، شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".وتابع: "هذا أمر شائن ويجعله مقصودًا لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود"، مشيرا إلى أن الـ"أونروا" أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى جميع مجتمعات النازحين في غزة.وأكد لازاريني أنه من خلال منع وكالة الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى.وأضاف أن هذا الأمر المتعلق بمنع إيصال المساعدات لشمال القطاع يجب أن لا يحدث، "فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي