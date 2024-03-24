https://sputnikarabic.ae/20240324/حزب-الله-يعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-من-الجنود-الإسرائيليين-في-هجمات-على-عدة-مواقع-جنوب-لبنان-1087343472.html

"حزب الله" يعلن سقوط قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في هجمات على عدة مواقع جنوب لبنان

"حزب الله" يعلن سقوط قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في هجمات على عدة مواقع جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية داخل موقع المرج جنوب لبنان. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T17:16+0000

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وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى"، مؤكدا، في بيان آخر، "استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏بجيش الاحتلال في المنارة، وتم إصابته مباشرة".وأضاف البيان أن "عناصر حزب الله ‏استهدفت ‏أيضا موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة".‏وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متر بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات غربي وأوسط وشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240324/مقتل-مواطن-سوري-متأثرا-بإصابته-في-استهداف-مسيرة-إسرائيلية-لسيارة-شرقي-لبنان-1087337116.html

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لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن