https://sputnikarabic.ae/20240324/زعيم-كوريا-الشمالية-نأمل-أن-تقضي-حكومة-وشعب-روسيا-على-آثار-الهجوم-الإرهابي-في-أقرب-وقت-ممكن-1087319945.html

زعيم كوريا الشمالية: نأمل أن تقضي حكومة وشعب روسيا على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن

زعيم كوريا الشمالية: نأمل أن تقضي حكومة وشعب روسيا على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن

سبوتنيك عربي

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعاطف إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات "كروكوس سيتي" بالقرب من... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T06:43+0000

2024-03-24T06:43+0000

2024-03-24T06:43+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/09/1085924883_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_0b24114fa6b2feea795499f389d4bf66.jpg

وأعرب كيم، في رسالته، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية، ونيابة عن نفسه، عن عميق تعازيه وتعاطفه مع الرئيس الروسي، ومع حكومة وشعب روسيا، وأسر الضحايا وذويهم، بعد الأخبار المحزنة المفاجئة عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح نتيجة لهجوم إرهابي واسع النطاق في منطقة موسكو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.وأضاف أن "موقف حكومة كوريا الشمالية المعارض لجميع أنواع الإرهاب، ثابت ولا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع، الذي يهدد حياة الإنسان".وأعربت رسالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "الأمل الصادق في أن تتمكن الحكومة الروسية والشعب الروسي القوي من القضاء على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تحقيق الاستقرار للعائلات الثكلى والضحايا".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أول أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 133 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أمس السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين، عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الهجوم الإرهابي في موسكو, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم