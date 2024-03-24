https://sputnikarabic.ae/20240324/زعيم-كوريا-الشمالية-نأمل-أن-تقضي-حكومة-وشعب-روسيا-على-آثار-الهجوم-الإرهابي-في-أقرب-وقت-ممكن-1087319945.html
زعيم كوريا الشمالية: نأمل أن تقضي حكومة وشعب روسيا على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن
زعيم كوريا الشمالية: نأمل أن تقضي حكومة وشعب روسيا على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن
سبوتنيك عربي
بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعاطف إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات "كروكوس سيتي" بالقرب من... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T06:43+0000
2024-03-24T06:43+0000
2024-03-24T06:43+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وأعرب كيم، في رسالته، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية، ونيابة عن نفسه، عن عميق تعازيه وتعاطفه مع الرئيس الروسي، ومع حكومة وشعب روسيا، وأسر الضحايا وذويهم، بعد الأخبار المحزنة المفاجئة عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح نتيجة لهجوم إرهابي واسع النطاق في منطقة موسكو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.وأضاف أن "موقف حكومة كوريا الشمالية المعارض لجميع أنواع الإرهاب، ثابت ولا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع، الذي يهدد حياة الإنسان".وأعربت رسالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "الأمل الصادق في أن تتمكن الحكومة الروسية والشعب الروسي القوي من القضاء على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تحقيق الاستقرار للعائلات الثكلى والضحايا".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أول أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 133 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أمس السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين، عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
زعيم كوريا الشمالية: نأمل أن تقضي حكومة وشعب روسيا على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن
بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعاطف إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.
وأعرب كيم، في رسالته، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية، ونيابة عن نفسه، عن عميق تعازيه وتعاطفه مع الرئيس الروسي، ومع حكومة وشعب روسيا، وأسر الضحايا وذويهم، بعد الأخبار المحزنة المفاجئة عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح نتيجة لهجوم إرهابي واسع النطاق في منطقة موسكو، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية المركزية.
وأضاف أن "موقف حكومة كوريا الشمالية المعارض لجميع أنواع الإرهاب، ثابت ولا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع، الذي يهدد حياة الإنسان".
وتابع زعيم كوريا الشمالية في رسالته: "إن شعبنا يعتبر محنة وحزن الشعب الروسي الصديق بمثابة آلامه الخاصة، ويقدم الدعم والتضامن الثابتين للقضية العادلة للشعب الروسي، لتعزيز الوحدة الاجتماعية والسياسية والاستقرار المتمركزين حولكم، والدفاع عن أمن البلاد وعن حقوقها السيادية".
وأعربت رسالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "الأمل الصادق في أن تتمكن الحكومة الروسية والشعب الروسي القوي من القضاء على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تحقيق الاستقرار للعائلات الثكلى والضحايا".
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أول أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي"
في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 133 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أمس السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا متورطين
، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين، عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".