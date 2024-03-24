https://sputnikarabic.ae/20240324/غوتيريش-حان-الوقت-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-جميع-المحتجزين-1087322957.html

غوتيريش: حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين

غوتيريش: حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين

سبوتنيك عربي

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية، وإطلاق جميع المحتجزين. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T08:36+0000

2024-03-24T08:36+0000

2024-03-24T08:36+0000

أنطونيو غوتيريش

منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

حركة حماس

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/18/1087322730_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0316af502cc842ff78bc510b2c1645a8.jpg

وأكد غوتيريش عبر منصة "إكس"، أن "الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة.. وأي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ.. لقد حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال أمس السبت، إن "المنظمة الدولية لا تملك القدرة على وقف حرب النظام الإسرائيلي على غزة"، داعيا من "لديهم القدرة على إيقافها أن يفعلوا ذلك".وصرح غوتيريش، في مؤتمر صحفي في مدينة العريش المصرية: "لا يمكنك رؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص يُقتلون، ولا يمكنك رؤية كل هذا القدر من المعاناة دون الشعور بالإحباط الشديد... نحن ليس لدينا القدرة على وقف (الحرب في غزة)، وأنا أناشد أولئك الذين لديهم القدرة على إيقافها أن يفعلوا ذلك".وزار غوتيريش معبر رفح بين غزة ومصر، كجزء من "جولته التضامنية" السنوية إلى الدول الإسلامية خلال شهر رمضان، مضيفا أن رحلته هذا العام تهدف إلى "تسليط الضوء على آلام الفلسطينيين في غزة"وتحدث غوتيريش أيضا عن المساعدات الإنسانية المخزنة على الجانب المصري من الحدود مع غزة، حيث تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، بحسب قوله.وعلّق على ذلك، قائلا: "هذا أكثر من مأساوي، إنها جريمة أخلاقية"، مكررا الدعوات لإنهاء الحرب في غزة، وحذر من أن أي هجوم آخر سيزيد الأمور سوءًا.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240323/غوتيريش-يتفقد-معبر-رفح-ويجدد-دعوته-بسرعة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087301604.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل