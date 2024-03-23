https://sputnikarabic.ae/20240323/غوتيريش-يتفقد-معبر-رفح-ويجدد-دعوته-بسرعة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087301604.html

غوتيريش يتفقد معبر رفح ويجدد دعوته بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

غوتيريش يتفقد معبر رفح ويجدد دعوته بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لسرعة تحقيق وقف النار في قطاع غزة وضرورة سماح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات المكدسة في الجانب المصري إلى... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T12:24+0000

2024-03-23T12:24+0000

2024-03-23T12:24+0000

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وخلال لقائه مع محافظ شمال سيناء المصرية، محمد عبد الفضيل شوشة، في مطار العريش الدولي، ثمن غوتيريش الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الاغاثية الي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.وأضاف غوتيريش أن "زيارته إلى محافظة شمال سيناء تشمل زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم، وتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ولقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة في الجانب المصري من المعبر".من جهته، رحب المحافظ بالأمين العام للأمم المتحدة على أرض محافظة شمال سيناء في زيارة هي الثانية منذ أحداث غزة، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.وقال المحافظ إن "القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة"، مشيرًا إلي توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة التيسيرات أمام الاشقاء الفلسطينيين".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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