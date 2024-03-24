https://sputnikarabic.ae/20240324/نتنياهو-يجدد-تهديده-سندخل-رفح-ونحقق-النصر-المطلق-1087345402.html
نتنياهو يجدد تهديده: سندخل رفح ونحقق النصر المطلق
نتنياهو يجدد تهديده: سندخل رفح ونحقق النصر المطلق
سبوتنيك عربي
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تهديده بالقضاء على رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T20:24+0000
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وقال نتنياهو، خلال لقائه بقادة عسكريين، إن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح ويحقق النصر الكامل"، مضيفا أنه "لا يمكن هزيمة الشر من خلال تركه وحده هناك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش والشاباك بدأت عملية في حي الأمل بخان يونس بعد معلومات استخباراتية بوجود مسلحين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل في الحرب ضد الإرهاب"، داعيا حركة حماس إلى "التوقف عن استخدام المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى كدرع لأنشطتها الإرهابية وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-إسرائيلي-سابق-تأثير-حماس-ممتد-لسنوات-طويلة-وعلينا-خلق-بديل-متوازن-في-غزة-1087332765.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم
نتنياهو يجدد تهديده: سندخل رفح ونحقق النصر المطلق
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تهديده بالقضاء على رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
وقال نتنياهو، خلال لقائه بقادة عسكريين
، إن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح ويحقق النصر الكامل"، مضيفا أنه "لا يمكن هزيمة الشر من خلال تركه وحده هناك".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش والشاباك بدأت عملية في حي الأمل بخان يونس
بعد معلومات استخباراتية بوجود مسلحين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل في الحرب ضد الإرهاب"، داعيا حركة حماس إلى "التوقف عن استخدام المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى كدرع لأنشطتها الإرهابية وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.