https://sputnikarabic.ae/20240325/أوكرانيا-تجند-المرتزقة-لصالح-قواتها-المسلحة-من-خلال-سفاراتها--1087366944.html
أوكرانيا تجند المرتزقة لصالح قواتها المسلحة من خلال سفاراتها
أوكرانيا تجند المرتزقة لصالح قواتها المسلحة من خلال سفاراتها
سبوتنيك عربي
تواصل السلطات الروسية تحقيقاتها في الجريمة الإرهابية التي وقعت في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، يوم 22 مارس/ آذار الجاري. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T12:52+0000
2024-03-25T12:52+0000
2024-03-25T12:54+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087284843_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_74be4ed5e420d9a11bb71a455ca5a578.jpg
وبعد وقوع الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وإشارة السلطات الروسية إلى ارتباط الإرهابيين بالجانب الأوكراني ومحاولات المجرمين عبور الحدود الروسية الأوكرانية، جاءت تصريحات لخبراء في الشؤون الأمنية تفيد بأن تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية يمكن أن يكون قد تم من خلال السفارة الأوكرانية في طاجيكستان، حيث يشغل فاليري إيفدوكيموف، منصب السفير الأوكراني لدى طاجيكستان، ومنصبه السابق كان رئيس الاستخبارات في أوكرانيا، تواصل كييف تجنيد المرتزقة للمشاركة في النزاع في أوكرانيا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال سفاراتها في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا.وتحتوي المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية في عدد من الدول الأخرى مثل السويد ولاتفيا وفنلندا وآيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان، على معلومات للمرتزقة المحتملين.كما أبلغت السفارة الأوكرانية في بلجيكا، أنه من بين متطلبات أخرى للمرتزقة المحتملين، ضرورة معرفة اللغة الأوكرانية أو الروسية أو الإنجليزية.في الوقت ذاته، يقدم الموقع الإلكتروني لـ"الفيلق الدولي" روابط للسفارات الأوكرانية ليس فقط في البلدان المذكورة أعلاه، بل يوفر أيضًا قائمة أوسع بالعناوين في مختلف البلدان وفي مختلف القارات، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، حيث يمكن للراغبين في الانضمام إلى صفوف المرتزقة التقدم بطلبات الالتحاق.وأفاد العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الطاجيكستانية، بختيور رحمانوف، بأن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان جندت الإرهابيين لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي".وأشار إلى أنه، قبل أسابيع قليلة من الهجوم الإرهابي، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأوكرانية، بشأن دعوة الأجانب للانضمام إلى ما يسمى بـ"الفيلق الدولي".تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وأضاف: "البعثة الدبلوماسية الأوكرانية قدمت جميع الاتصالات في الرسالة المنشورة، وما على الإرهابي المحتمل إلا أن يكتب أو يتصل".وأردف، قائلا: "ترأس عمل تجنيد الأجانب السفير الأوكراني فاليري إيفدوكيموف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية".وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، أول أمس السبت.مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكووأول أمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم
أوكرانيا تجند المرتزقة لصالح قواتها المسلحة من خلال سفاراتها
12:52 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 12:54 GMT 25.03.2024)
تواصل السلطات الروسية تحقيقاتها في الجريمة الإرهابية التي وقعت في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، يوم 22 مارس/ آذار الجاري.
وبعد وقوع الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وإشارة السلطات الروسية إلى ارتباط الإرهابيين بالجانب الأوكراني ومحاولات المجرمين عبور الحدود الروسية الأوكرانية، جاءت تصريحات لخبراء في الشؤون الأمنية تفيد بأن تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية يمكن أن يكون قد تم من خلال السفارة الأوكرانية في طاجيكستان، حيث يشغل فاليري إيفدوكيموف، منصب السفير الأوكراني لدى طاجيكستان، ومنصبه السابق كان رئيس الاستخبارات في أوكرانيا، تواصل كييف تجنيد المرتزقة للمشاركة في النزاع في أوكرانيا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال سفاراتها في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا.
وهناك علامة تبويب للانضمام إلى ما يسمى بـ"الفيلق الدولي"(تجمع المرتزقة لصالح قوات نظام كييف) على الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية في فرنسا وبلجيكا والدنمارك وليتوانيا.
وتحتوي المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية في عدد من الدول الأخرى مثل السويد ولاتفيا وفنلندا وآيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان، على معلومات للمرتزقة المحتملين.
وعلى سبيل المثال، قالت السفارة الأوكرانية في باريس، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وليس لديهم سجل جنائي ولا يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم الانضمام إلى "الفيلق الدولي"، ودعت الراغبين في الانضمام إلى إرسال نسخ من جوازات سفرهم ووثائق تؤكد خبرتهم العسكرية أو التخصصية.
كما أبلغت السفارة الأوكرانية في بلجيكا، أنه من بين متطلبات أخرى للمرتزقة المحتملين، ضرورة معرفة اللغة الأوكرانية أو الروسية أو الإنجليزية.
وتقوم السفارة الأوكرانية في الدنمارك، ببساطة، بنشر رابط لموقع "الفيلق الدولي" على صفحتها الرئيسية.
في الوقت ذاته، يقدم الموقع الإلكتروني لـ"الفيلق الدولي" روابط للسفارات الأوكرانية ليس فقط في البلدان المذكورة أعلاه، بل يوفر أيضًا قائمة أوسع بالعناوين في مختلف البلدان وفي مختلف القارات، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، حيث يمكن للراغبين في الانضمام إلى صفوف المرتزقة التقدم بطلبات الالتحاق.
وأفاد العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الطاجيكستانية، بختيور رحمانوف، بأن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان جندت الإرهابيين لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي".
وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي تم من خلال السفارة الأوكرانية في دوشانبيه، والسفير هو رئيس سابق للمخابرات الخارجية الأوكرانية، والقنصلية ذاتها كانت تبحث عن منفذين قبل أسابيع عدة من الهجوم، حيث نشرت أمرًا بتوظيف قتلة بشكل علني على صفحة السفارة الأوكرانية في طاجيكستان".
وأشار إلى أنه، قبل أسابيع قليلة من الهجوم الإرهابي، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأوكرانية، بشأن دعوة الأجانب للانضمام إلى ما يسمى بـ"الفيلق الدولي".
وأضاف: "البعثة الدبلوماسية الأوكرانية قدمت جميع الاتصالات في الرسالة المنشورة، وما على الإرهابي المحتمل إلا أن يكتب أو يتصل".
ويراقب رحمانوف باستمرار مثل هذه الرسائل على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية، ومنذ عام 2014، نشر الدبلوماسيون الأوكرانيون إعلانات مماثلة مرات عدة، ولكن بعد تدخل وزارة الخارجية الطاجيكية تم حذفها. ووفقا لقانون جمهورية طاجيكستان، فإن مشاركة مواطني طاجيكستان في النزاعات على أراضي الدول الأخرى يعاقب عليها جنائيا.
وأردف، قائلا: "ترأس عمل تجنيد الأجانب السفير الأوكراني فاليري إيفدوكيموف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية".
وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، أول أمس السبت.
ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.
وأول أمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا
.
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.