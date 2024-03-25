أوكرانيا تجند المرتزقة لصالح قواتها المسلحة من خلال سفاراتها

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/أوكرانيا-تجند-المرتزقة-لصالح-قواتها-المسلحة-من-خلال-سفاراتها--1087366944.html
أوكرانيا تجند المرتزقة لصالح قواتها المسلحة من خلال سفاراتها
أوكرانيا تجند المرتزقة لصالح قواتها المسلحة من خلال سفاراتها
سبوتنيك عربي
تواصل السلطات الروسية تحقيقاتها في الجريمة الإرهابية التي وقعت في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، يوم 22 مارس/ آذار الجاري. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T12:52+0000
2024-03-25T12:54+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
العالم
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وبعد وقوع الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وإشارة السلطات الروسية إلى ارتباط الإرهابيين بالجانب الأوكراني ومحاولات المجرمين عبور الحدود الروسية الأوكرانية، جاءت تصريحات لخبراء في الشؤون الأمنية تفيد بأن تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية يمكن أن يكون قد تم من خلال السفارة الأوكرانية في طاجيكستان، حيث يشغل فاليري إيفدوكيموف، منصب السفير الأوكراني لدى طاجيكستان، ومنصبه السابق كان رئيس الاستخبارات في أوكرانيا، تواصل كييف تجنيد المرتزقة للمشاركة في النزاع في أوكرانيا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال سفاراتها في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا.وتحتوي المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية في عدد من الدول الأخرى مثل السويد ولاتفيا وفنلندا وآيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان، على معلومات للمرتزقة المحتملين.كما أبلغت السفارة الأوكرانية في بلجيكا، أنه من بين متطلبات أخرى للمرتزقة المحتملين، ضرورة معرفة اللغة الأوكرانية أو الروسية أو الإنجليزية.في الوقت ذاته، يقدم الموقع الإلكتروني لـ"الفيلق الدولي" روابط للسفارات الأوكرانية ليس فقط في البلدان المذكورة أعلاه، بل يوفر أيضًا قائمة أوسع بالعناوين في مختلف البلدان وفي مختلف القارات، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، حيث يمكن للراغبين في الانضمام إلى صفوف المرتزقة التقدم بطلبات الالتحاق.وأفاد العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الطاجيكستانية، بختيور رحمانوف، بأن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان جندت الإرهابيين لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي".وأشار إلى أنه، قبل أسابيع قليلة من الهجوم الإرهابي، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأوكرانية، بشأن دعوة الأجانب للانضمام إلى ما يسمى بـ"الفيلق الدولي".تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وأضاف: "البعثة الدبلوماسية الأوكرانية قدمت جميع الاتصالات في الرسالة المنشورة، وما على الإرهابي المحتمل إلا أن يكتب أو يتصل".وأردف، قائلا: "ترأس عمل تجنيد الأجانب السفير الأوكراني فاليري إيفدوكيموف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية".وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، أول أمس السبت.مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكووأول أمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم

أوكرانيا تجند المرتزقة لصالح قواتها المسلحة من خلال سفاراتها

12:52 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 12:54 GMT 25.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تواصل السلطات الروسية تحقيقاتها في الجريمة الإرهابية التي وقعت في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، يوم 22 مارس/ آذار الجاري.
وبعد وقوع الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وإشارة السلطات الروسية إلى ارتباط الإرهابيين بالجانب الأوكراني ومحاولات المجرمين عبور الحدود الروسية الأوكرانية، جاءت تصريحات لخبراء في الشؤون الأمنية تفيد بأن تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية يمكن أن يكون قد تم من خلال السفارة الأوكرانية في طاجيكستان، حيث يشغل فاليري إيفدوكيموف، منصب السفير الأوكراني لدى طاجيكستان، ومنصبه السابق كان رئيس الاستخبارات في أوكرانيا، تواصل كييف تجنيد المرتزقة للمشاركة في النزاع في أوكرانيا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال سفاراتها في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا.

وهناك علامة تبويب للانضمام إلى ما يسمى بـ"الفيلق الدولي"(تجمع المرتزقة لصالح قوات نظام كييف) على الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية في فرنسا وبلجيكا والدنمارك وليتوانيا.

وتحتوي المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية في عدد من الدول الأخرى مثل السويد ولاتفيا وفنلندا وآيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان، على معلومات للمرتزقة المحتملين.

وعلى سبيل المثال، قالت السفارة الأوكرانية في باريس، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وليس لديهم سجل جنائي ولا يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم الانضمام إلى "الفيلق الدولي"، ودعت الراغبين في الانضمام إلى إرسال نسخ من جوازات سفرهم ووثائق تؤكد خبرتهم العسكرية أو التخصصية.

كما أبلغت السفارة الأوكرانية في بلجيكا، أنه من بين متطلبات أخرى للمرتزقة المحتملين، ضرورة معرفة اللغة الأوكرانية أو الروسية أو الإنجليزية.

وتقوم السفارة الأوكرانية في الدنمارك، ببساطة، بنشر رابط لموقع "الفيلق الدولي" على صفحتها الرئيسية.

في الوقت ذاته، يقدم الموقع الإلكتروني لـ"الفيلق الدولي" روابط للسفارات الأوكرانية ليس فقط في البلدان المذكورة أعلاه، بل يوفر أيضًا قائمة أوسع بالعناوين في مختلف البلدان وفي مختلف القارات، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، حيث يمكن للراغبين في الانضمام إلى صفوف المرتزقة التقدم بطلبات الالتحاق.
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"
10:30 GMT
وأفاد العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الطاجيكستانية، بختيور رحمانوف، بأن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان جندت الإرهابيين لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي".

وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تجنيد القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي تم من خلال السفارة الأوكرانية في دوشانبيه، والسفير هو رئيس سابق للمخابرات الخارجية الأوكرانية، والقنصلية ذاتها كانت تبحث عن منفذين قبل أسابيع عدة من الهجوم، حيث نشرت أمرًا بتوظيف قتلة بشكل علني على صفحة السفارة الأوكرانية في طاجيكستان".

وأشار إلى أنه، قبل أسابيع قليلة من الهجوم الإرهابي، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأوكرانية، بشأن دعوة الأجانب للانضمام إلى ما يسمى بـ"الفيلق الدولي".
تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟
وأضاف: "البعثة الدبلوماسية الأوكرانية قدمت جميع الاتصالات في الرسالة المنشورة، وما على الإرهابي المحتمل إلا أن يكتب أو يتصل".

ويراقب رحمانوف باستمرار مثل هذه الرسائل على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية، ومنذ عام 2014، نشر الدبلوماسيون الأوكرانيون إعلانات مماثلة مرات عدة، ولكن بعد تدخل وزارة الخارجية الطاجيكية تم حذفها. ووفقا لقانون جمهورية طاجيكستان، فإن مشاركة مواطني طاجيكستان في النزاعات على أراضي الدول الأخرى يعاقب عليها جنائيا.

وأردف، قائلا: "ترأس عمل تجنيد الأجانب السفير الأوكراني فاليري إيفدوكيموف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية".
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
الكرملين: الأمن الفيدرالي يبلغ بوتين باعتقال 11 شخصا شاركوا بالعمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"
23 مارس, 08:06 GMT
وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، أول أمس السبت.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
وأول أمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
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