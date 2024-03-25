https://sputnikarabic.ae/20240325/نتنياهو-إذا-لم-تستخدم-أمريكا-الفيتو-في-مجلس-الأمن-فسألغي-زيارة-الوفد-الإسرائيلي-لواشنطن-1087372440.html

نتنياهو: إذا لم تستخدم أمريكا "الفيتو" في مجلس الأمن فسألغي زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن

نتنياهو: إذا لم تستخدم أمريكا "الفيتو" في مجلس الأمن فسألغي زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن

سبوتنيك عربي

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "بسحب وفد إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية". 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T14:40+0000

2024-03-25T14:40+0000

2024-03-25T14:40+0000

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "نتنياهو أبلغ أعضاء الوفد الذي كان من المفترض أن يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث الأنشطة المحتملة في رفح، أنه إذا لم يستخدم الأمريكيون حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة دون تحرير الرهائن، سيلغي مغادرة الوفد إلى واشنطن".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240325/بعد-موافقة-إسرائيل-هل-تقبل-حماس-بمقترح-أمريكا-المتعلق-بصفقة-تبادل-الأسرى؟-1087370103.html

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