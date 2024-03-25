بعد موافقة إسرائيل... هل تقبل "حماس" بمقترح أمريكا المتعلق بصفقة تبادل الأسرى؟

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/بعد-موافقة-إسرائيل-هل-تقبل-حماس-بمقترح-أمريكا-المتعلق-بصفقة-تبادل-الأسرى؟-1087370103.html
بعد موافقة إسرائيل... هل تقبل "حماس" بمقترح أمريكا المتعلق بصفقة تبادل الأسرى؟
بعد موافقة إسرائيل... هل تقبل "حماس" بمقترح أمريكا المتعلق بصفقة تبادل الأسرى؟
سبوتنيك عربي
في خضم المحاولات الدولية لعقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس"، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمقترح جديد لحلحلة الأزمة العالقة في هذا الملف والتي تتعلق... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T14:07+0000
2024-03-25T14:07+0000
إسرائيل
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل وافقت على الشروط، التي اقترحتها واشنطن، لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس.وأضافت: "وافقت إسرائيل على المقترح الأمريكي بشأن تبادل السجناء والرهائن".وتتضمن المبادرة الأمريكية التي وافقت عليها إسرائيل "إطلاق إسرائيل سراح نحو 700 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح 40 إسرائيليا لدى حماس".وقالت قناة الـ12 الإسرائيلية: "تقدر إسرائيل أن الأمر سيستغرق من حماس ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على وثيقة الرد التفصيلية، التي تم إرسالها إليها".وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية قبول المقاومة في قطاع غزة، لا سيما حركة حماس المبادرة الأمريكية، في خضم انحياز واشنطن الواضح للمطالب الإسرائيلية على حساب الفلسطينية.انحياز أمريكيمن جانبه اعتبر الدكتور حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن دور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة من المفترض أنها تقود النظام الدولي، أن تبحث في أساس المشكلة الفلسطينية، والذي يتثمل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب، لا النظر إلى تداعيات هذا الأمر.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في الأصل يجب أن تكون واشنطن وسيطا نزيهًا، لا منحازًا كما هو حاصل الآن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تدعم طرف على حساب الطرف الآخر.وقال إن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف يكون بالتنسيق مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يدفع للترجيح بأن عرضها الأخير بشأن تبادل الأسرى، والذي لم يكشف عن كافة تفاصيله بعد، سيناريو إمكانية قبوله من قبل المقاومة الفلسطينية يبقى ضعيفًا.موافقة ممكنةاعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن المقترح المعدل الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صفقة تبادل الأسرى، والذي قد يكون مرتبطًا بالقرار الفرنسي، مهم جدًا، وهناك احتمال أن توافق عليه المقاومة في قطاع غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أدخل المقترح تعديلات ليست ببعيدة بشأن عدد الأسرى الذي يمكن الإفراج عنهم من الفلسطينيين المحبوسين في السجون الإسرائيلية، الفارق بين 700 و1000 يعد تعديلا بسيطًا، ويتوافق مع ما طالبت به المقاومة من عدد أسرى مقابل كل مجندة في هذه المرحلة.ويرى أن الموافقة التي أعلنتها حكومة نتنياهو على المقترح الأمريكي تعتبر مشروطة، حيث تنتظر رد حركة حماس، فيما يمكن الاعتقاد بأن المقاومة قد تقبل المقترح الأمريكي، فيما يبقى ملف عودة النازحين لشمال قطاع غزة، بجانب ملف تبادل الأسرى.وأكد أن إسرائيل تقترح عودة 2000 فلسطيني يوميًا إلى شمال قطاع غزة، خلال الهدنة التي سيتم إقرارها، فيما يمكن إدخال تعديلات جوهرية بشكل كبير، والعودة إلى مقترح عودة الرجال الفلسطينيين فوق الـ 50 عامًا، وكذلك عودة النساء والأطفال، وتظل هذه الفكرة هي الأكثر واقعية ومنطقية في هذه المرحلة.ويرى الرقب أن حماس قد توافق على المقترح الأمريكي بعد تحسينه، وهو أفضل من لا شيء في هذه المرحلة، ويبقى في جعبة المقاومة الجنود والضباط الإسرائيليين الأسرى، وهم ورقة حوار قد تكون أطول وأعمق لإطلاق سراح باقي المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وأشار موقع "واللا" إلى أن "قطر طرحت اقتراحا مماثلا قبل ثلاثة أسابيع، لكن إسرائيل ردت عليه بالرفض القاطع".وأوضح الموقع أن "إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد جهود الوساطة التي قام بها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد موافقة إسرائيل... هل تقبل "حماس" بمقترح أمريكا المتعلق بصفقة تبادل الأسرى؟

14:07 GMT 25.03.2024
© AFP 2023يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023
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حصري
في خضم المحاولات الدولية لعقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس"، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمقترح جديد لحلحلة الأزمة العالقة في هذا الملف والتي تتعلق بعدد الأسرى المفرج عنهم.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل وافقت على الشروط، التي اقترحتها واشنطن، لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس.
وأضافت: "وافقت إسرائيل على المقترح الأمريكي بشأن تبادل السجناء والرهائن".
وتتضمن المبادرة الأمريكية التي وافقت عليها إسرائيل "إطلاق إسرائيل سراح نحو 700 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح 40 إسرائيليا لدى حماس".
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وقالت قناة الـ12 الإسرائيلية: "تقدر إسرائيل أن الأمر سيستغرق من حماس ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على وثيقة الرد التفصيلية، التي تم إرسالها إليها".
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية قبول المقاومة في قطاع غزة، لا سيما حركة حماس المبادرة الأمريكية، في خضم انحياز واشنطن الواضح للمطالب الإسرائيلية على حساب الفلسطينية.

انحياز أمريكي

من جانبه اعتبر الدكتور حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن دور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة من المفترض أنها تقود النظام الدولي، أن تبحث في أساس المشكلة الفلسطينية، والذي يتثمل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب، لا النظر إلى تداعيات هذا الأمر.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في الأصل يجب أن تكون واشنطن وسيطا نزيهًا، لا منحازًا كما هو حاصل الآن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تدعم طرف على حساب الطرف الآخر.
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وقال إن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف يكون بالتنسيق مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يدفع للترجيح بأن عرضها الأخير بشأن تبادل الأسرى، والذي لم يكشف عن كافة تفاصيله بعد، سيناريو إمكانية قبوله من قبل المقاومة الفلسطينية يبقى ضعيفًا.

موافقة ممكنة

اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن المقترح المعدل الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صفقة تبادل الأسرى، والذي قد يكون مرتبطًا بالقرار الفرنسي، مهم جدًا، وهناك احتمال أن توافق عليه المقاومة في قطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أدخل المقترح تعديلات ليست ببعيدة بشأن عدد الأسرى الذي يمكن الإفراج عنهم من الفلسطينيين المحبوسين في السجون الإسرائيلية، الفارق بين 700 و1000 يعد تعديلا بسيطًا، ويتوافق مع ما طالبت به المقاومة من عدد أسرى مقابل كل مجندة في هذه المرحلة.
ويرى أن الموافقة التي أعلنتها حكومة نتنياهو على المقترح الأمريكي تعتبر مشروطة، حيث تنتظر رد حركة حماس، فيما يمكن الاعتقاد بأن المقاومة قد تقبل المقترح الأمريكي، فيما يبقى ملف عودة النازحين لشمال قطاع غزة، بجانب ملف تبادل الأسرى.
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وأكد أن إسرائيل تقترح عودة 2000 فلسطيني يوميًا إلى شمال قطاع غزة، خلال الهدنة التي سيتم إقرارها، فيما يمكن إدخال تعديلات جوهرية بشكل كبير، والعودة إلى مقترح عودة الرجال الفلسطينيين فوق الـ 50 عامًا، وكذلك عودة النساء والأطفال، وتظل هذه الفكرة هي الأكثر واقعية ومنطقية في هذه المرحلة.
ويرى الرقب أن حماس قد توافق على المقترح الأمريكي بعد تحسينه، وهو أفضل من لا شيء في هذه المرحلة، ويبقى في جعبة المقاومة الجنود والضباط الإسرائيليين الأسرى، وهم ورقة حوار قد تكون أطول وأعمق لإطلاق سراح باقي المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار موقع "واللا" إلى أن "قطر طرحت اقتراحا مماثلا قبل ثلاثة أسابيع، لكن إسرائيل ردت عليه بالرفض القاطع".
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وأوضح الموقع أن "إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد جهود الوساطة التي قام بها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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